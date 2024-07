Procuraduría abre investigación por posibles sobrecostos en el programa Mil Viviendas

Manizales

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ingeniero interventor del proyecto Mil Viviendas de la Secretaría de Vivienda del departamento de Caldas, William Martínez Ricaurte, por posibles irregularidades en la etapa de contratación.

En el mismo sentido, la Regional de Instrucción de Caldas señaló que, según dieron a conocer varios medios de información locales, el funcionario habría pasado por alto los errores de tipo contable que se evidenciaron en la fiduciaria encargada del proyecto, lo que afectaría de forma directa los dineros públicos que se destinaron para su ejecución.

Así mismo, el ente de control sostuvo que supuestamente el particular con funciones públicas no tomó medidas frente a los sobrecostos ni las falencias advertidas, las cuales no harían posible cumplir el objetivo de disponer de un control sobre las viviendas sostenibles.

Con esta investigación y la solicitud de pruebas hecha por el Ministerio Público se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el funcionario actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

