Vean lo que va a pasar con la ciclobanda de la avenida Santander en Manizales

Dando respuesta a la petición de la ciudadanía que hasta había pintado por cuenta propia la ciclobanda que está en la Carrera 23 en Manizales, la administración municipal informó que invertirá $2.500 millones de pesos para las obras de reducción de tamaño del separador de la Avenida Santander conservando los árboles que se encuentran en la vía, así lo explicó el secretario del deporte, Diego Fernando Espinosa.

“La Administración Municipal, a través de la Consultoría de Urbanismo, terminó los estudios pertinentes para establecer la mejor opción de movilidad de los bici usuarios de la ciudad, quienes concluyeron que se debe destinar un carril ciclo preferencial unilateral por la Avenida Santander, ruta que contará con medidas reglamentarias y un debido manual de uso, con el fin de salvaguardar a sus usuarios y asegurar la movilidad fluida de los vehículos”, destacó el funcionario.

Destacaron que no estaban desacuerdo a pintar nuevamente el carril que ya estaba debido a que eso tenía un costo cercano a los $50 millones que luego se perderían con el nuevo plan.

¿Qué va a pasar con los árboles del separador de la vía?

Desde la administración municipal, destacan que se conservarán los 242 árboles que se encuentran en el trazado en la mitad de la vía, pues según el estudio no se afectará las raíces de los mismos logrando con la modificación que los carriles para vehículos midan seis metros cada uno y que el carril ciclo preferencial mida 1,40 metros.

Las obras iniciarán al finalizar el año y podrían terminar después de la Feria de Manizales según lo indicó el secretario de Movilidad.

“El proceso de contratación se hará a través de licitación de obra pública; se subirán los pliegos en la tercera semana del mes de agosto para tener una posible adjudicación entre la segunda y la tercera semana de noviembre. No iniciaríamos obras en los meses de diciembre ni en ferias, pero una vez terminada esta temporada, se dará inicio a todo el proceso de construcción del carril ciclo preferencial. Hay varias preguntas, entre ellas, ¿por qué no una ciclorruta? Porque las medidas que hoy tiene la avenida Santander no lo permiten y estaría en contra de la norma”, explicó el secretario del Deporte, Diego Fernando Espinosa.

Biciusuarios opinan

Los biciusuarios calificaron como positiva el anunció de la Alcaldía de ampliar la ciclobanda que hay la avenida Santander, sin embargo, informaron que todavía hay temas que se deben resolver como el futuro del mantenimiento de las bicicletas

Juan Nicolas Ramírez, líder de los bici usuarios de Manizales , en diálogo con Caracol Radio, comentó que están muy contentos porque por fin se definió el futuro de la ciclo banda, sin embargo, ahora como gremio pedirán a la administración más acciones para promover el uso de la bicicleta. El día de hoy tendrán una reunión con la Alcaldía donde les van a socializar la nueva medidas

Por su parte, desde Manizales Cómo Vamos, a cargo de Camilo Vallejo, indicaron que la medida es positiva, pero hay varias dudas sobre el futuro técnico del mantenimiento de los árboles de la avenida Santander, sin embargo , se debe esperar estudios más concluyentes

En el mes de agosto según la Alcaldía comenzaría el proceso de licitación pública para la obras de mantenimiento de la avenida Santander

