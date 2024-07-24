Hable con elPrograma

Ser servidor público en Colombia es una actividad de alto riesgo legal: defensas Bame

Ricardo Mejía, gerente de defensas Bame, habló en La W sobre el papel que juegan los servidores públicos en Colombia.

Defensas Bame es una firma de abogados que se centra en defender servidores públicos. En ese sentido y para profundizar en su labor, Ricardo Mejía, gerente de defensas Bame, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo.

Bame es una firma de abogados especializada en defensas legales. Comenzamos defendiendo servidores públicos desde hace 14 años, después empezamos a defender conductores en todo el país y ahora estamos introduciendo el mercado, también, un sistema de defensas legales para pequeños empresarios y para profesionales independientes”, comentó Mejía en su primera intervención.

Así mismo, el gerente de la firma destacó que actualmente cuentan con “un equipo de trabajo conformado por más de 500 profesionales del derecho de disciplinas afines”.

Ser servidor público en Colombia es una actividad de altísimo riesgo legal”, dijo.

Subrayando que el problema de los servidores públicos en este país “es que a ellos no solo los rige una maraña legislativa muy fuerte, sino que además los denuncia todo el mundo fuera de los órganos de control. A ellos los controlan las veedurías ciudadanas, los enemigos personales, los adversos políticos, etc”.

