Clausuran servicios de odontología y laboratorio en el centro de salud de Chinavita

Chinavita

La Secretaría de Salud de Boyacá ha clausurado los servicios de odontología y toma de muestras del laboratorio en el puesto de salud de Chinavita. La medida se tomó debido a que estos servicios no cumplen con los requerimientos establecidos por las normas sanitarias vigentes.

¿Quién es el responsable?

El centro de salud afectado está bajo la administración del gerente del hospital del Valle de Tenza, Jesús Salamanca. Al respecto, el alcalde de Chinavita, Raúl Antonio Cubides, expresó su preocupación y proporcionó detalles sobre la situación:

“El día 10 de julio vinieron funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá, realizaron una inspección y encontraron algunas inconsistencias. Por ello, se cerraron los servicios de odontología y laboratorio. Nuestro puesto de salud depende del hospital del Valle de Tenza, actualmente dirigido por el doctor Jesús Salamanca. Él manifestó en redes sociales que se estaban adelantando obras para solucionar esta necesidad, pero eso es falso. No estamos haciendo ninguna obra. Revisé y corroboré que el mantenimiento debe realizarlo el hospital del Valle de Tenza, no la alcaldía. Sin embargo, el cierre no se debe a problemas de infraestructura, sino a que algunos equipos están obsoletos. Hacemos un llamado al departamento y a la Secretaría de Salud para que nos ayuden a reactivar estos servicios, que son tan importantes para nuestro municipio.”

El alcalde también mencionó que otros servicios del centro de salud están siendo vigilados para evitar su clausura. “Hasta el momento, solo los servicios de odontología y laboratorio han sido afectados. La gente ahora debe desplazarse a Garagoa, lo cual incrementa los costos,” afirmó Cubides.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, visitó recientemente el hospital del Valle de Tenza y escuchó la problemática que no solo afecta a Chinavita, sino también al municipio de Sutatenza. Cubides señaló que “estos son los dos municipios del Valle de Tenza afectados en este momento. Existe un malestar entre los funcionarios y el gerente.”

Problemas Adicionales con el Servicio de Ambulancia

Además, el alcalde Cubides mencionó problemas relacionados con el servicio de ambulancia: “Hemos tenido problemas con el servicio de ambulancia. El doctor Jesús Salamanca se mostraba reacio a prestar el servicio, pero después de reuniones con la Secretaría de Salud, finalmente accedió. Sin embargo, nos sorprendió el cierre de los servicios de odontología y laboratorio sin previo aviso.”

Para reactivar estos servicios, las autoridades municipales están informando a la Secretaría de Salud y presionando con la ayuda de los concejales y la Defensoría del Pueblo. “No podemos depender siempre de Garagoa. Hacemos un llamado para que nos colaboren y nos ayuden a solucionar este problema,” concluyó el alcalde de Chinavita.

Los cierres de los servicios alcanzaron a Sutatenza

El cierre de los servicios de odontología y toma de muestras del laboratorio también afecta al municipio de Sutatenza, cuyo centro de salud también está bajo la administración del gerente del hospital del Valle de Tenza, Jesús Salamanca. Ante esta situación, los mandatarios han hecho un llamado al gobernador de Boyacá y a la Secretaría de Salud para que analicen las gestiones del gerente Jesús Salamanca.