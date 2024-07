"La Reforma a la Salud no puede desfinanciar a los departamentos": Carlos Amaya

Tunja

Durante un Recorrido por las Regiones’ una serie de encuentros que lidera el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo para socializar lo que será la nueva Reforma a la Salud

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se pronunció en Tunja sobre la necesidad de un nuevo proyecto de Reforma a la Salud, lo hizo durante un evento denominado “Recorrido por las Regiones” una serie de encuentros que lidera el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo para socializar lo que será este nuevo proyecto de ley.

Frente a si el país necesita una reforma, el gobernador fue tajante. “Lo primero es que sí se necesita una reforma, eso es lo primero que creo que debe ser el unto común entre todos los colombianos, es decir, no es cierto que el sistema de salud colombiano es perfecto, hay avances, claro que sí, pero no es cierto que es perfecto. ¿Necesitamos una reforma, cuál es la reforma que necesita este país? Es lo que precisamente nos tenemos que sentar a concertar y lo que hablamos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lo que se tiene que concertar, no imponer de ningún lado, concertar el diálogo nacional es concertar, debe existir moderación en la reforma, es decir, no se puede pretender que una reforma cambie todo de un momento a otro y vuelva a empezar de cero”.

Habló de la necesidad de lograr consensos entre todos. “Hay cosas malas que hay que mejorar y que contar con la voz de los gobernadores, de los ciudadanos, de los alcaldes, lo que estamos haciendo hoy acá yo le he dicho al ministro”.

Atención Primaria en Salud, CAPS

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya aseguró que, “la Reforma a la Salud debe impulsar la atención primaria en salud, sí, hoy se puede hacer sin reforma sí, pero sería mejor con reforma y hay que meterle el acelerador a esa atención primaria en salud, sobre todo en territorios dispersos como los que podemos tener en territorios como Boyacá”.

No desfinanciar a los departamentos

Amaya hizo un pedido al Gobierno. “Que la Reforma a la Salud no desfinancie los departamentos, es decir, no pueden usarse los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales para financiar la reforma a nivel nacional. Esa plata, yo he dicho y he propuesto, debe quedarse en los departamentos y con eso podemos financiar infraestructura en salud y la plata de excedentes de rentas cedidas que en Boyacá son pocas $6.000 millones, pero que a nivel nacional es un buen dinero, deben quedarse en los departamentos”.

Se refirió a la necesidad de lograr consensos frente a ese proyecto de ley. “Hay criterios en que nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas en las que probablemente hay desacuerdo, pero creo que, si se logra ese acuerdo nacional que ha dicho el ministro del Interior y podemos lograr acuerdo nacional alrededor de la reforma, esperamos que se logre aprobar la reforma en este período constitucional que inicia el 20 de julio”.