Duván Vergara regresó por amor: emotiva confesión de su fichaje por América de Cali

La plantilla del América de Cali continúa adelantando su pretemporada bajo las órdenes de Jorge da Silva. El entrenador uruguayo ha decidido realizar trabajos a doble jornada con el objetivo de tener un equipo preparado física y futbolísticamente para el segundo semestre de la temporada 2024, periodo en el que afrontará la Liga-II y la recta definitiva de la Copa Colombia.

Justamente el cuadro vallecaucano iniciará el certamen local en Rionegro frente a las Águilas Doradas, compromiso programado para el martes 16 de julio a las 6:10 de la tarde y que contará con transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Duván, feliz por regresar a casa

En medio de un mercado de fichajes enmarcado por el regreso de grandes figuras al rentado local, el América de Cali dio el golpe sobre la mesa al fichar a Éder Álvarez Balanta, volante-defensor bogotano con paso por Selección Colombia, y conseguir la vuelta de Duván Vergara, ídolo y multicampeón con la institución.

En su primera rueda de prensa como jugador en propiedad del América, Duván se mostró sumamente emocionado por vestir una vez más los colores escarlatas, dio más detalles respecto a cómo se llevaron las conversaciones con el club tras su salida del fútbol mexicano y reveló haber tenido ofertas para continuar en el exterior, pero su amor por la institución lo hizo regresar.

Por otro lado, el extremo de 27 años habló sobre el nivel que tendrá la Liga en este segundo semestre por los jugadores de renombre que tiene cada equipo e hizo énfasis en que el trabajo grupal será crucial para pensar en la lucha por el título.

Estelares regresos al fútbol colombiano: “Pienso que va a ser una liga muy atractiva por los grandes fichajes que han hecho, excelentes jugadores. Los equipos grandes se están armando muy bien. Tenemos que entrenar día a día e ir paso a paso, tenemos una nómina muy completa en todas las líneas. El fútbol no es de nombres, sino de hombres, entonces toca entrenarse bien y estar en los primeros lugares, clasificar a los ocho y ahí sí buscar el torneo”.

Conversaciones para cerrar su regreso: “Se comunicaron directamente conmigo. Siempre estuvo el interés de América, el profe me metió la presión, me llamó Adrián (Ramos) y me dijo: ‘el profe le manda a decir que si vuelve, tiene que ser primero acá’”.

Ofertas del exterior, pero volvió por amor: “Hubo ofertas de Corea y de Turquía por un mejor contrato y la verdad no es donde ellos quisieran, sino donde yo quería ir. Yo quiero estar aquí (en América), quiero volver a ser feliz y divertirme con responsabilidad. Escogí la felicidad. Aquí estoy, esperemos que nos vaya bien”.