América oficializa a Duván Vergara con emotiva presentación: “Mi corazón es escarlata”

¡La espera llegó a su fin y el buen hijo vuelve a casa! Este lunes 8 de julio, el América de Cali oficializó la contratación del extremo Duván Vergara, quien regresa al club que lo lanzó al estrellato. El atacante de 27 años le puso fin a su etapa en el fútbol mexicano para jugar nuevamente en el país y volverse a meter al radar de la Selección Colombia.

En horas de la mañana, América publicó una imagen de Duván a su llegada a territorio vallecaucano, dando así los primeros indicios de su contratación. “(La charla sobre su vinculación) viene de hace ratico, ya tendremos tiempo para habla. Falta sentarnos y organizar unas cosas, que no ha sido fácil, esperemos que todo se dé y volver a estar con todos ellos, que es lo importante”, fueron sus primeras palabras.

Más adelante, en la noche del mismo lunes, fue dado a conocer un video en el que se revalidó su fichaje, entendiendo así que todo los pendiente se pudo solucionar. “¡Y que lo sepa el mundo entero: mi corazón es ESCARLATA. Bienvenido Duván Vergara 11”, dice el emotivo posteo.

“Me fui enamorando cada día más de una hinchada loca, re loca, que no dejaba de apoyar. Un solo sentimiento, una sola ilusión es ser campeón otra vez. Realmente nunca me fui, siempre estuve aquí. Quiero volver a ver esas tribunas rojas y ese apoyo en todas las ciudades y en todo el mundo. ¿Cómo no divertirme con un estadio lleno cantando siempre? Que lo sepa el mundo entero, mi corazón es escarlata”, dijo el jugador en el video.

𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐃𝐮𝐯𝐚́𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐚𝐫𝐚 𝟏𝟏 🇦🇹 pic.twitter.com/pEE75ed4aT — América de Cali (@AmericadeCali) July 9, 2024

Duván se convierte entonces en el segundo refuerzo del equipo para el segundo semestre del año, luego del bogotano Éder Álvarez Balanta. Asimismo se une al grupo de extremos con los que contará el entrenador ‘Polilla’ Da Silva, como lo son Cristian Barrios, Ever Valencia y Jader Quiñones.

Por otro lado, regresa a la institución en la que supo convertirse en figura del rentado local. Al América llegó por primera vez en julio del 2019 y tras dos años disputó 69 partidos, anotó 19 goles y dio 10 asistencias. Asimismo, entre 2019 y 2020 fue fundamental en el bicampeonato conseguido bajo el mandato de Alexandre Guimaraes y Juan Cruz Real.