Mostaza Merlo sobre Falcao: “Le va a dar mucho al fútbol sudamericano”

Reinaldo Carlos ‘Mostaza’ Merlo, entrenador argentino de 74 años, habló en el Vbar de Caracol Radio. El entrenador que tuvo un largo recorrido e incluso dirigió en el fútbol colombiano a Atlético Nacional e Independiente Medellín, se refrió la final de la Copa América, analizó el juego de Argentina y Colombia, y elogió a Radamel Falcao por su regreso al fútbol sudamericano con Millonarios.

Sobre la final de la Copa América, en la que Colombia tendrá la difícil tarea de enfrentar a Argentina en busca de su segundo título de la historia, Merlo dijo: “Yo creo que Argentina, campeón del mundo, viene con un gran equipo y Colombia muy bien, me gustó la planificación que le hicieron a Uruguay, le ganaron muy bien. El que mejor está va a ganar, Argentina ya lo dije, es campeón del mundo y Colombia jugando excelente va a ser muy parejo”, aseguró.

Sobre el nivel de Lionel Messi: “Lo que pasa es que tuvo una lesión, pero ahora está bien, ya demostró que está bien y Messi siempre en las finales es de cuidado, está en un nivel alto. Si Messi está bien es muy peligroso y tiene ventaja el que lo tenga”.

¿Cree que pesa más el fútbol o lo mental en la final?

“Las finales son especiales, el que está mejor la gana y a veces uno no está bien y la gana, no se puede buscar, el que este mentalmente mejor la va a ganar. Yo creo que se va a definir antes, no creo que haya panales. Colombia siempre ha tenido buenas selecciones, el jugador colombiano siempre fue muy competitivo”, afirmó.

Opinión sobre James Rodríguez

“Lo veo muy bien, lo vi con una dinámica importante, lo vi dos o tres partidos, los puntas juegan muy bien, Díaz y Arias son muy buenos, muy rápidos, es muy buen equipo Colombia, los laterales van muy bien al ataque, muy buen entrenador también”.

Sobre Radamel Falcao y su vuelta a Colombia

“Yo a Falcao hace mucho no lo veo, lo puse a debutar en River en el 2005, es un jugador de una categoría fenomenal, eso no lo perdió nunca, seguro que le va a dar mucho al futbol sudamericano. Ese día que lo puse fue fenomenal, hizo dos goles, se tiró atrás, mucha habilidad, un jugador muy completo, tiene mucha categoría”, finalizó.