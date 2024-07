Daniel Muñoz: Historia del barrista que se convirtió en jugador de la Selección Colombia

Daniel Muñoz, nacido en Amalfi en 1996, es un claro ejemplo de perseverancia y disciplina en el fútbol profesional. Su historia, llena de altibajos, es una lección de vida que enseña a nunca rendirse, incluso cuando las cosas parecen difíciles. A diferencia de muchos jugadores que empiezan su vida profesional a los 17 o 18 años, Muñoz comenzó su carrera en Águilas Doradas a los 20 años, pero eso nunca fue motivo para dejar sus sueños atrás.

Desde joven, Muñoz debutaba en las divisiones menores de Envigado y en la Ponyfútbol, destacándose por su talento, dedicación y sus ganas de salir adelante. Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado cuando, decidió probar suerte en el extranjero, pero las cosas no salieron como el esperaba. “Me dejé tentar de una persona que me engañó para ir al exterior. Estuve en México, España e Italia y por ser menor de edad no tenía un contrato de trabajo. Pasé muchas necesidades durante dos años. Afortunadamente, pude regresar a Medellín”, contó Muñoz en una entrevista.

Al regresar a Medellín en 2015, Muñoz, con 18 años, tuvo la oportunidad de jugar para Total Soccer, un equipo antioqueño en el que pudo demostrar nuevamente sus habilidades. Además, llamó la atención de Águilas Doradas, equipo con el que debutó en el primer semestre de 2017 y el que le devolvió la motivación de continuar persiguiendo sus sueños.

Foto tomada de: Instagram Ampliar

De las barras a la cancha

Desde pequeño, Muñoz fue un apasionado hincha del Atlético Nacional, influenciado por sus padres, Germín Muñoz y Franci Mejía, quienes eran apasionados seguidores del equipo. Asistía frecuentemente a la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, donde se ubica la barra Los del Sur. Esta misma barra, una vez Muñoz empezó a jugar en el equipo, le dedicó una canción que destacaba su entrega en el campo.

Tiempo después, decidió dejar su vida de barrista para enfocarse completamente en su carrera como futbolista, conviertiensose rápidamente en una ficha esencial para el Atlético Nacional. Su gran desempeño y rápida adaptación le permitieron convertirse en unos de los jugadores mas destacados del equipo, incluso, llego a obtener el titulo de capitán prontamente, teniendo en cuenta que en ese momento solo había disputado en 33 partidos con el equipo. Este gran éxito en el Nacional, le abrió las puertas de la selección Colombia y del fútbol europeo.

En 2019, Muñoz fue vendido al Genk de Bélgica, donde continuó mostrando su talento y dedicación. Su desempeño en Europa le abrió otras oportunidades en su carrera al unirse al Crystal Palace de la Premier League. Este club lo presentó como “el hincha en la cancha”, destacando su gran historia de vida. Esta etapa fue una de las más importantes para el jugador, ya que desde ese momento es reconocido como un jugador que nunca se rinde y da lo mejor de sí en cada partido.

Foto: Facebook Colombia Verdolaga Ampliar

Nuevas oportunidades para Muñoz

A lo largo de su carrera, Muñoz ha enfrentado varios desafios, pero sus ganas de salir adelante y su fe intecata le han permitido llegar tan lejos. Tal y como lo menciona Muñoz: “Para los que creen que están viejos con 19 años, sigan trabajando. Dios me cerró muchas puertas y me abrió la que era. Soy de los que creen en el trabajo honesto. Yo quiero ser un ejemplo y una inspiración”.

Actualmente, Daniel Muñoz es un jugador destacado de la Selección Colombia, y a pesar de su expulsión en el partido pasado contra Uruguay, su talento fue clave en la Copa América. Su historia continúa inspirando a muchos jóvenes futbolistas que sueñan con seguir sus pasos y alcanzar el éxito a pesar de las dificultades de la industria.