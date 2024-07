Juan Fernando Quintero: “Tenemos mucha esperanza de poder hacer historia”

Juan Fernando Quintero. (Photo by Chandan Khanna / AFP) (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images) / CHANDAN KHANNA

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de 31 años, quien es uno de los hombres de experiencia en la Selección Colombia y parte como uno de los principales recambios en la zona medular para Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa previo al duelo de la gran final de la Copa América ante Argentina, analizó el rival, afirmó que el equipo está enfocado y mentalizado en levantar el segundo título en la historia.

Se le inició preguntando por su carrera desde el inició hasta el presente, a lo que respondió: “Hago un recuento desde que soy niño, soy un niño soñador y sigo siéndolo porque ha ido mi característica y es el recuento de eso. Desde niño uno sueña con eso, jugar con la Selección y hoy tenemos la oportunidad de poder vivirla, es algo muy bonito, no tiene comparación por dónde soy, soy un colombiano más, estamos representando a nuestro país, hago el recuento desde que tengo noción”, afirmó.

Opinión sobre los hechos ocurridos en la tribuna ante Uruguay

“Es triste lo que pasó, las familias no tienen culpa, cada quien puede dar su juicio, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no queremos que pasen este tipo de cosas. Entiendo que hay muchas emociones y uno trata de ser respetuoso, nadie quiere violencias y el fútbol no puede quedar manchado y esas personas no pueden estar en un estadio, sobre todo cuando hay gente que no tiene culpa de lo que pase. Me preocupa lo que está pasando, esperamos que no pase y que la experiencia sirva para todos”, aseguró.

Partido con Uruguay: “Un partido no nos define a nosotros para nada. Tenemos muy buenas armas y formas de habituarnos dentro del campo y eso se ha visto reflejado en los partidos que hemos disputado. Nos sentimos muy orgulloso de tener un hombre menos y es de darle mérito al equipo. Va a ser un partido totalmente diferente al de Uruguay y diferente a los que hemos tenido. Es un partido único y tenemos que estar a la altura”.

¿Cómo está el equipo de cara a la gran final?

“Muy motivados y agradecidos por este apoyo que hemos recibido, desde lo que hacemos en el campo estamos muy contentos y con mucha esperanza de poder hacer historia, sabemos lo difícil que es y el rival que tenemos al frente. Es un partido diferente, que borra lo que hemos hecho y que debemos disfrutar y competir al más alto nivel contra una gran selección”.

¿Cómo manejan la ansiedad de jugar un partido tan importante?

“No es ansiedad, son las ganas de estar en el campo, la ansiedad viene de otro lugar, tratamos de convivir el diario. Después del partido con Uruguay celebramos, pero al otro día enfocamos en este juego. Tenemos jugadores con mucha experiencia y bagaje para este tipo de partidos, dejar de lado la ansiedad, tenemos la persona adecuada en el cuerpo técnico y simplemente pensar en el plan, prepararnos para estar a la altura y dentro de todo, la ansiedad no nos puede confundir”.

Sobre si se prepararon para penales: “Las opciones siempre las practicamos, si hemos practicado penaltis y depende de la situación del juego, nos debemos preparar”.

¿Estudian al arquero?: “Sí, es un arquero que tiene hecho, es un arqueo con experiencia y jerarquía y los penales se dan para él. Nosotros lo estudiamos también, sabemos dónde va o dónde no va, pero a la hora de patear un penal no se sabe, hay que tener en cuenta su jerarquía y experiencia”, afirmó.

Mensaje para los colombianos

“Agradecer el apoyo, desde acá se siente. Nosotros estamos bien, orgullosos de ser colombianos y estar en esta final, que sigan deseándonos lo mejor, que sigan enviando esas energías y es una luz de esperanza para muchos jóvenes y niños, que sepan que ha sido duro y que ellos van a estar representando a todos dentro del campo”, expresó.

Banderazos de la afición: “En Charlotte sentimos ese calor humano, pero no solo ahí, sino en todas las sedes. Para nosotros es muy bonito vivir eso antes de un juego y conectar con la gente, somos uno solo y nosotros agradecemos y queremos darles una alegría a todos”.

“Soy una persona que ha sido muy agradecida a la hora de tener el cariño, pero soy el reflejo de lo que es Colombia. Creo que soy el reflejo de lo que ellos (familia) hicieron en mí como ser humano, soy un colombiano que está viviendo este momento especial, han sido muchos sacrificios y no soy ajeno a lo que pasa en Colombia. A mí me cambió la vida, el fútbol cambia vidas y lo más importante es darle el ejemplo a Colombia”, complementó.

¿Que siente al jugar una final y enfrentar a Messi?

“Es un sueño jugar una final de Copa América, y sabemos lo que significa Leo para los que nos identificamos con él y es un placer. Estoy defendiendo mi país, somos personas profesionales, la admiración siempre está, pero sabemos la importancia que tiene para nuestro país. Siempre respeto y la mejor admiración, pero este momento es especial por lo que me juego para mi país”.

Saludos a compañeros argentinos: “No tenemos ningún tipo de comunicación. Sabemos lo que nos jugamos, no desviarnos y concentrarnos es importante, a todos los quiero mucho, pero este es un momento muy particular para mí y mi país”.

Mensaje final para las dos aficiones

“Que vivamos el fútbol con pasión, no con violencia, esperamos sacar muchas emociones, pero siempre con el respeto hacia el rival, respetando la vida del otro y nosotros tartar de dar un espectáculo”, finalizó.