¿Cuándo fue la última vez que Colombia le ganó a Argentina? Estos eran los jugadores

Este 14 de julio será una fecha histórica para Colombia y Argentina, pues jugarán nuevamente un partido de fútbol. No obstante, en esta ocasión luchan por la Copa América. El camino para ambos equipos no ha sido nada sencillo, han tenido que enfrentarse a otros equipos muy buenos de la región y poco a poco ir conquistando victorias para el gran paso a la final.

La victoria de Colombia ante Uruguay el pasado miércoles ha aumentado la esperanza de los colombianos por ver al país triunfar en este importante campeonato continental. Y no es para menos, la Selección Colombia de Mayores tuvo un notable desempeño en ese último partido de fútbol, recordemos que durante este el equipo cafetero tuvo que jugar sin uno de sus deportistas, luego de que el árbitro lo sacará por su comportamiento.

Asimismo, tal es la fe por la Selección Colombia, que el presidente Gustavo Petro y unos ocho gobernadores han detallado que el próximo lunes 15 de julio, un día después del partido, será día cívico sin importar si el país muestra o no resultados positivos en la final de la Copa América.

Estas fueron las palabras del presidente Petro: “Este día, que sea para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio, la Selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización. La bandera de Colombia es la de la unidad del pueblo colombiano”.

Uno de los últimos mandatarios es sumarse al la medida del día cívico es el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán

El pronunciamiento del presidente, de los gobernadores, y de otros mandatarios ha generado, por supuesto, una respuesta positiva por parte de la ciudadanía. No obstante, vale la pena mencionar que el día cívico se refiere a que los servidores públicos o quienes trabajan en empresas oficiales serán quienes tienen permiso descansar. Por tanto, la estrategia no cobija a personas que laboran en empresas privadas.

Ahora bien, la rivalidad entre ambos equipos es considerable, sobre todo luego de las palabras de Maradona, en donde aseguró que Colombia debía siempre estar debajo de los argentinos.

¿Cuándo fue la última vez que Colombia le ganó a Argentina? Estos eran los jugadores

En la historia, ambos equipos se han enfrentado en 40 ocasiones, de las cuales 11 han sido empates, nueve victorias para Colombia y 20 para el equipo argentino. Uno de los partidos más recordados fue el legendario 5-0 a favor de Colombia en 1995 y que hoy en día sigue siendo de orgullo para los colombianos.

El último partido en que Colombia le ganó a Argentina fue el 15 de junio del 2019, justo durante la Copa América de ese entonces. Allí los colombianos marcaron dos goles, mientras los argentinos fallaron y no lograron meter ninguno.

Los jugadores que representaron a Colombia fueron David Ospina, Davinson Sánchez, Yeery Mina, William Tesillo, Stefan Medina, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, Radamel Falcao, Jefferson Lerma, Duvan Zapata, Luis Muriel, James Rodríguez, y Roger Martínez.

En el equipo argentino jugaron Aguero, Messi, Di María, Paredes, Rodríguez, Lo Celso, Saravia, Pezzella, Armani, Otamendi, Tagliafico, Suarez, De Paul, Pizarro,