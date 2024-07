Abel Aguilar calienta la final: “Colombia está arriba de Argentina”

Abel Aguilar conoce lo que es la interna de una Selección Colombia. El exvolante estuvo en el proceso de José Néstor Pékerman, por lo que sabe el trato que el actual técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, le impregna a los jugadores, además del trabajo táctico que tiene hoy en día al país al borde de celebrar el título de la Copa América en la final ante Argentina.

Aguilar recordó que compartió con algunos jugadores que hoy están en el combinado, como es el caso de James Rodríguez, Yerry Mina, Camilo Vargas, David Ospina, entre otros. “Hay muchos con los que tuvimos la posibilidad de compartir cosas muy especiales en selección, en clubes con algunos y muy feliz, me emociona ver lo que está pasando, ver cómo el grupo ha llegado a este punto. Se ha retomado muchas cosas importantes en las cuales por algún momento parecían perdidas, y eso ha sido a base de trabajo y mucho esfuerzo, yo sé lo que es la interna del grupo porque los conozco muy bien. Es muy motivante este proyecto”, dijo.

Por su parte, aseguró lo que está viviendo la Selección ahora es un proceso de muchos años, incluso desde los 80′s y 90′s. “En muchas ocasiones vestí la camiseta de la Selección. Todos han contribuido a ese proceso, todo es una línea muy importante en el fútbol colombiano, para ganar cosas se han tenido que vivir cosas buenas y otras no tan buenas. Lo que está pasando ahora es que se están consolidando un proceso de he muchos años. Es de todos, pero este proceso ha sido bastante positivo y ellos han sabido direccionar lo de los años anteriores”.

Las claves de Néstor Lorenzo

“En toda las estructuras se debe tener una base sólida que pueda sostener todo el trabajo y lo que se está haciendo a nivel de método y funcionamiento y esa base es la gestión del equipo, del grupo. Eso para mí es fundamental y eso es debido al cuerpo técnico, al entrenador, que es una persona antes que cualquier otra. Néstor es una persona que siempre está pendiente del jugador, se preocupa mucho por cómo está cada uno. Néstor era la mano derecha (de Pékerman), pero la comunicación en gran parte era con él, buena o mala, siempre era con él, era un filtro con Pékerman, a nivel incluso que podíamos hacer algo diferente o que no nos sentíamos cómodos, era con él y él lo comunicaba a Pékerman. Siempre se preocupaba por uno, cuando estaba en algún club”.

¿Técnico de São Paulo ninguneó a James Rodríguez? Así respondió cuando le preguntaron

Bielsa estalla contra la Conmebol: Los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano

Lorenzo y su trabajo con James Rodríguez

“Hay entrenadores que potencian al jugador, hay uno que no lo hacen tanto, aquí, por el conocimiento que tengo, que conozco a Néstor y Amaranto, se preocupan mucho por el jugador y la prioridad es sacar el máximo rendimiento al jugador y hay mil maneras. Ellos hicieron un trabajo previo con él importante, un conocimiento de la situación de él y James se ve como hace muchos años, la selección se ve muy bien desde todo el punto de vista y eso es una labor del cuerpo técnico”

Colombia está para competirle a cualquiera

“Seguramente el deseo y las ganas siempre están. Es una realidad que no están al nivel de rendimiento físico, no están como en el Mundial, pero el deseo siempre lo van a tener y ellos siempre aspiran a lo más alto, pero la realidad es que no están en su mejor momento, pero están en la final. Lo que creo, es que estamos bien y en este momento, creo que estamos un poco arriba de lo que es Argentina. Confío en que se nos puede dar, porque veo al equipo muy bien, con un carácter importante, lo que está haciendo, James está arrestado a los demás. Estamos por arriba de Argentina y si mostramos lo que hemos hecho, no deberíamos tener inconvenientes en poder ganar el título”.

“Estamos hablando de una final. Acá hay mucho análisis y mucho por dónde ver, pero nosotros ya estamos para competirle a cualquier selección porque se ha demostrado, ya estamos compitiendo a la par. Nos falta lo que está pasando ahora y esto genera credibilidad. No debemos tener miedo a decirlo y poder sentirlo de esa manera, hay una coherencia en eso y en los resultados”.