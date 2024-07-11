Entérese de las noticias del día en La W con Julio Sánchez Cristo
Este 11 de julio, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.
Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
El programa de hoy inició con la noticia del paso a la final de la Selección Colombia en la Copa América, que se enfrentará con Argentina el próximo domingo 14 de julio, así como la libertad del exparamilitar Salvatore Mancuso y el atentado contra Francia Márquez.
No se pierda el detalle de las entrevistas en La W, con Julio Sánchez Cristo:
11:30 A.M. | El exfutbolista de la Selección Argentina conversó con La W sobre la final del torneo contra Colombia, opinando que los argentinos pueden no estar un momento tan bueno como lo fue el mundial de Catar.
Por: Divar Ortiz
11:00 A.M. | El exfutbolista Giovanni Hernández pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la Selección Colombia y su participación en la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Asimismo, dio su punto de vista sobre lo que será el partido contra Argentina el próximo domingo 14 de julio.
Por: Sandra Vargas
10:30 A.M. | Diego Blanco, director de Estrategia de Acciones y Valores, la empresa que patrocina la llegada del gigante tecnológico Nvidia al Mercado Global Colombiano, explicó en La W cuáles serán los beneficios de que esta acción se pueda comprar en el país.
Por: Luisa Mercado
10:00 A.M. | Mucha expectativa hay en Norte de Santander ante la salida de Salvatore Mancuso de la cárcel La Picota. Las víctimas de Juan Frío piden al exjefe paramilitar que cumpla con su papel de gestor de paz, pero también, que le cumpla a las víctimas de este corregimiento en el municipio de Villa del Rosario, quienes claman conocer la verdad de lo qué pasó con sus seres queridos.
Por: Jenny Márquez
9:30 A.M. | El exfutbolista Elkin Murillo se refirió en La W a lo que le espera a la Selección Colombia en la final de la Copa América ante Argentina el próximo 14 de julio.
Por: Lina Vega
9:00 A.M. | El presidente Joe Biden asistirá este jueves al último día de reuniones con líderes de la OTAN en Washington, que culminarán con una conferencia de prensa muy esperada para evaluar su eficacia como candidato presidencial.
A propósito de esto, Douglas Lute, exembajador de EE.UU. ante la OTAN, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las conclusiones que deja este encuentro.
Por: Sandra Vargas
8:20 A.M. | El pasado 11 de julio, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), alertó en La W sobre el riesgo de colapso del jarillón en el barrio Girardot a orillas del río Magdalena, en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar.
Por: Lina Vega
7:40 A.M. | Sergio Paris, director de la Aerocivil, conversó en La W sobre el regreso del antiguo letrero de ‘El Dorado’, recordando junto a Julio Sánchez Cristo y Alberto Casas las memorias de la terminal aérea.
Por: Divar Ortiz
7:10 A.M. | Tras la toma de mando por parte del nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, el oficial habló en los micrófonos de La W sobre los nuevos retos que tiene en el cargo, tras la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrarlo en reemplazo del general Helder Giraldo.
Por: José David Rodríguez
6:40 A.M. | Jefferson Lerma, autor del gol del triunfo de Colombia ante Uruguay, pasó por los micrófonos de La W conversando sobre lo que espera a la ‘Tricolor’ en la final del torneo.
Por: Divar Ortiz
6:00 A.M. | La Selección Colombia logró una histórica victoria 1-0 ante Uruguay con el gol de Jefferson Lerma por las semifinales de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 y definirá el título ante la vigente campeona, la selección de Argentina.
A propósito de esto, el reconocido periodista deportivo de W Radio Hernán Peláez analizó el juego que le dio la victoria a la ‘Tricolor’ y le permitió su paso a la final de la Copa América.
Por: Sandra Vargas
5:00 A.M. | Nuestro tema del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Con qué tenemos que soñar en Colombia?
Opine a través de nuestro canal de Threads, ¡los leemos!