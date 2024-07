¿Tarifa de Transmilenio podría subir? Esto dijo el alcalde Carlos Fernando Galán

#BOGOTÁ. “El presupuesto del 2024 contemplaba que el Gobierno Nacional nos entregaría $825mil millones. Todo indica que no tienen como entregarnos eso”: @CarlosFGalan sobre análisis para saber si sube o no la tarifa de @TransMilenio. Aún no hay una decisión. @JulianiMartinez pic.twitter.com/tfrNPSB5Cn