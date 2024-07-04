“Quiero mirar hacia adelante y cumplir con implementación de los Acuerdos de Paz”: Cristo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Soy el primer defensor de la Constitución de 1991″: Juan Fernando Cristo, MinInterior (d)

En los micrófonos de W Radio, el ministro del Interior designado, Juan Fernando Cristo, se refirió a su trabajo en la implementación del Acuerdo de Paz, una de las tareas que el presidente Gustavo Petro le asignó a su llegada.

Al respecto, el alto funcionario aseguró que, aunque hay avances, también persisten tareas pendientes y, por eso, desde el Ministerio asumirá estas responsabilidades para coordinar las tareas con todos los funcionarios que han asumido esa responsabilidad.

“El motivo fundamental de mi llegada es el tema de paz. Me sorprende la capacidad de autodestruirnos. No quiero mirar hacia atrás, ya perdimos cuatro años con el gobierno Duque que hizo trizas la paz y hay unos avances en este Gobierno”, dijo.

Cristo también reconoció algunos de los errores de este Gobierno en la implementación de los Acuerdos.

“Se cometió un error al eliminar la Consejería del Postconflicto que articulaba todo el trabajo en pro de la paz, pero vamos a trabajar en ello y estaremos en los 170 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Hay unos compromisos que se deben adquirir y es necesario esperar a ver cómo se desarrollan las reformas en las regiones”, agregó.

Por último, el nuevo jefe de la cartera del Interior aseguró que no mirará hacia atrás.

“Yo quiero mirar hacia adelante, lo veo con buenos ojos y estaré acatando los compromisos asignados por el presidente Gustavo Petro”, concluyó Juan Fernando Cristo.