Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Este 4 de julio se hizo un paso por las noticias más importantes de Colombia y el mundo, como la designación de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior y del almirante Francisco Cubides como nuevo comandante de las Fuerzas Militares, asimismo, se tocó el tema de la llegada de Radamel Falcao a Colombia.
11:30 a.m.: Leiska Powell, gerente de Gestión de Desastres de la Cruz Roja de Jamaica, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las afectaciones que ha dejado hasta el momento el huracán Beryl.
Cabe destacar que Jamaica mantuvo el toque de queda en toda la isla hasta este jueves por el paso del huracán con categoría 4 que sacude al Caribe y que se aproxima a las islas Caimán, para después desplazarse a las costas mexicanas, cuyo impacto se espera esta noche o la madrugada del viernes al sur del balneario de Tulum.
10:50 a.m.: En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por un periodo de seis meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero por participación en política, esto quiere decir que no podrá ocupar cargos públicos.
El exmandatario antioqueño pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, asegurando que apelará la decisión, pero que no le sorprende.
10:45 a.m.: La participación de Colombia como primer país invitado del Orgullo de Madrid, donde estará presente entre otras cosas con una carroza propia en la manifestación estatal, es una “apuesta” por el colectivo LGTBQI+, según afirmaron responsables de la agencia de promoción ProColombia.
10:15 a.m.: Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, habló en La W sobre las recientes declaraciones del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en las que aseguró que el país caminará hacia una Asamblea Nacional Constituyente mediante los mecanismos constitucionales.
Noriega, uno de los hombres cercanos al presidente Gustavo Petro y quien incluso sonó como posible ministro de Gobierno, afirmó que la propuesta del “poder constituyente” busca poner en marcha “los cambios estructurales que el país demanda”.
10:00 a.m.: Fuentes cercanas al expresidente Juan Manuel Santos le aseguraron a La W que el exmandatario no está de acuerdo con la propuesta del Gobierno de impulsar una asamblea nacional constituyente, tal y como lo planteó el nuevo ministro del Interior Juan Fernando Cristo.
El exmandatario ya se había opuesto a hacer modificaciones a la Constitución por vía del acuerdo de paz, tal y como lo planteó el excanciller Álvaro Leyva.
9:10 a.m.: En los últimos meses, una serie de eventos en Colombia ha generado polémica. Desde Medellín hasta Cartagena y ahora, en la recta final, en Barranquilla, artistas y representantes han denunciado ser víctimas de irregularidades en la gira ‘Vive La Salsa’.
La denuncia apuntan a Juan Velásquez y, en el caso particular de Barranquilla, a Jaime Villalobos, promotor independiente de eventos.
8:50 a.m.: El pasado 3 de julio, Panamá anunció el cierre de al menos tres de los pasos que utilizan los migrantes para cruzar el Darién, que marca la frontera con Colombia.
El cierre se realiza con una “barrera perimetral”, cuyo propósito es el de “canalizar” su flujo para ejercer un mayor control sobre esta ruta irregular que utilizan cientos de personas a diario en su camino hacia Norteamérica.
8:40 a.m.: Continúan los bloqueos por parte de la Asociación Colombiana de Camioneros en la vía Panamericana, más específicamente, en el departamento de Nariño.
Arturo Ortega, presidente del Consejo Gremial de Nariño, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre como esta situación está afectando el aparto productivo y los negocios en la región.
8:15 a.m.: El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le respondió al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aseguró que la reforma que le convino al país fue la de 2021, que eliminaba el impuesto al patrimonio, mantenía los dividendos a 10%, permitía el descuento de ICA en declaraciones de renta hasta un 100%, pero que con “la reforma del 2022 el recaudo se cayó y las metas no se cumplieron”.
7:40 a.m.: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a los cuestionamientos que aseguran que su designación en el cargo la llegada de la representación del expresidente Juan Manuel Santos al Gobierno de Gustavo Petro.
“Santos no tiene representación en el Gobierno. Me alegra que el diálogo se haya restablecido, voy a conversar en su momento con el expresidente”, agregó.
7:30 a.m.: Hace exactamente un mes en Al Oído encendíamos las alarmas por el proceso de selección que se venía desarrollando en el Ministerio de las TIC para ejecutar el proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’.
Según la licitación, el objetivo de este proyecto es “realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet satelital a zonas rurales”. Y tiene un valor consolidado de 407.844.164.268 pesos.
7:00 a.m.: El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, reiteró en los micrófonos de La W que, desde su cartera, analizará la postulación del general Luis Ospina, excomandante del Ejército Nacional, como cónsul en Madrid, España.
“Lo que hemos recibido ha sido una serie de argumentos y manifestaciones de personas muy importantes en la comunidad en Madrid, que requieren que revisemos el tema. Hay que hacer un mejor análisis; son voces muy importantes”, dijo Murillo.
6:30 a.m.: El exministro y ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el acuerdo nacional que buscará el designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para explorar una Asamblea Nacional Constituyente.
5:40 A.M. | A su llegada a Colombia, Falcao habló con W Radio expresando la “emoción” que le genera finalmente jugar en el equipo que siempre soñó “desde niño”.
5:00 A.M. | Nuestro tema del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo?
