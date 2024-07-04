Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Este 4 de julio se hizo un paso por las noticias más importantes de Colombia y el mundo, como la designación de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior y del almirante Francisco Cubides como nuevo comandante de las Fuerzas Militares, asimismo, se tocó el tema de la llegada de Radamel Falcao a Colombia.

No se pierda el detalle de las noticias y las entrevistas en La W, con Julio Sánchez Cristo: