Artistas de ‘Vive la Salsa Barranquilla’, preocupados por demora en pago de presentaciones

En los últimos meses, una serie de eventos en Colombia ha generado polémica. Desde Medellín hasta Cartagena y ahora, en la recta final, en Barranquilla, artistas y representantes han denunciado ser víctimas de irregularidades en la gira ‘Vive La Salsa’.

La denuncia apuntan a Juan Velásquez y, en el caso particular de Barranquilla, a Jaime Villalobos, promotor independiente de eventos.

Según los artistas afectados, estos promotores han faltado a sus compromisos, posponiendo los pagos de honorarios y otros gastos. Carlos Gutiérrez, uno de los representantes de los artistas, ha proporcionado chats, audios y numerosos correos electrónicos como pruebas de estas prácticas.

“Es un juego entre el productor local y el promotor que me firmó el contrato. Vamos a hablar con nuestros abogados, tenemos reuniones en Bogotá y en Barranquilla porque sí vamos a tomar consideración. No se le puede al público mentir y estafar diciendo que va a Michael Jackson cuando Michael Jackson está muerto, eso no es correcto”, afirmó el representante de Bobby Cruz.

El accionar descrito en la denuncia revela una estrategia preocupante. Los promotores anuncian la participación de hasta 10 artistas de renombre para completar el aforo. Sin embargo, a los principales artistas se les incumple con los pagos y otros compromisos contractuales, extendiendo la demora hasta el día del evento. En ese momento, se alega que los artistas no asistieron por razones ajenas a la organización, cuando en realidad la ausencia se debe a la falta de pago.

Otro de los puntos relevantes dentro de esta denuncia, son los términos y condiciones de la tiquetera Tuboleta, pues en la página web donde se venden las entradas del evento, cita que “Se presentarán varios grupos durante los dos días del concierto, en el escenario y locación escogida para este evento . Por esta razón, es posible que existan reprogramaciones y cancelaciones de artistas, las cuales serán oportunamente informadas al público a través de los medios de comunicación oficiales.

Sin embargo, en ningún caso, salvo la cancelación total del evento, se dará lugar a la devolución del dinero. Al momento de la compra, el cliente acepta que está adquiriendo la entrada a un evento con un line up variado y no a un concierto de un artista específico.”

Este comportamiento no solo afecta a los artistas, sino también al público y a los patrocinadores, que se unen creyendo que los eventos contarán con la presencia de los artistas anunciados. Las implicaciones son graves, ya que los recursos obtenidos de la venta de boletos, patrocinios, y ventas de licor y comidas se basan en una nómina de artistas no confirmada.

Entre los afectados se encuentran la Orquesta Guayacán, Bobby Cruz y Oscar de León, quienes han reportado no haber recibido los pagos en los tiempos acordados. Incluso la orquesta caleña confirmó recientemente, a través de un comunicado, que no será parte del evento.

