Funcionaria de MinVivienda lleva incapacitada casi un año, pero cobra sueldo y sale de rumba

W Radio conoció en exclusiva que en el Ministerio de Vivienda está ocurriendo un caso que ya llegó a oídos de Presidencia.

Específicamente, el asunto ocurre en una de las áreas más importantes de toda entidad: control interno; en este caso quien la encabeza es Olga Yaneth Aragón. Ella llegó a esa cartera en 2017 tras una convocatoria pública de Presidencia y tan solo un año después de su llegada fue denunciada por acoso laboral.

Desde entonces otras tres personas se han declarado como víctimas de maltrato y acoso, pero la Procuraduría archivó algunos casos y solo está abierto un proceso en el Ministerio Público.

Pero eso no es todo, conocimos que en el último año ha trabajado solo 77 días, es decir, alrededor de dos meses, porque los otros ha estado incapacitada. Lo que hace es que renueva las incapacidades cada 30 días; de hecho, la incapacidad vigente termina el 16 de julio.

Su salario le sigue llegando, no completo, pero sí en el porcentaje que dicta la ley. Es este caso tendría que recibir cerca de 12 millones de pesos mensuales. No obstante, ella asegura que solo recibe 6 millones de pesos mensuales y con los descuentos sólo cuatro millones de pesos mensuales.

Lo que llama poderosamente la atención de este caso es que mientras está incapacitada publica en sus redes sociales fotos de las fiestas, rumbas y conciertos a los que va, o incluso hasta conferencias que dicta.

Ella nos respondió que las incapacidades son por cirugías de la rodilla, hombro y por temas psiquiátricos, y que su doctor le recomendó hacer actividades sociales. Además, dijo que se siente perseguida y que las denuncias de acoso, que además han sido dadas a conocer por parte del sindicato, son “acusaciones infundadas”.

Agregó que tiene un diagnóstico de psiquiatría de cuadro mixto de ansiedad y depresión, y que además está medicada y le aterra volver a la entidad, pues se siente juzgada.

“No me la paso en fiestas, cuando salgo es apoyada con mi familia y los momentos de fotos me quito el bastón o la muleta y vuelvo a mi silla, es solo para la foto, pero mi vida diaria son terapias e idas al médico. Las conferencias cuando las hago son virtuales y en jornadas que puedo hacerlas y no más de una hora”, dijo Aragón a W Radio.

En el Ministerio de Vivienda nos respondieron que ellos ya han informado esta situación al DAPRE y están esperando si Presidencia decide hacer algún cambio. Por ahora, un funcionario de la entidad está como encargado del área.

Estas son las imágenes de Olga Aragón de fiesta mientras tiene incapacidad

Foto: Suministrada Ampliar Foto: Suministrada Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar