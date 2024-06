Las 5 razas de perro que mejor nadan: ¿cómo aprenden a hacerlo? Expertos responden

Los perros son animales que a lo largo del tiempo se han ido adaptando según las labores para las que hace muchos años fueron criados y han logrado volverse una de las mascotas por excelencia, ya que son domésticos, fieles y, por lo tanto, una gran compañía para el ser humano, no por nada se dice que el perro es el mejor amigo del hombre.

Una de las creencias más populares que hay alrededor de estos animales es que por naturaleza ya saben nadar, no obstante, hay que tener en cuenta que no todas las razas son iguales y hay algunas que cuentan con capacidades atléticas que les permiten hacer esta actividad con facilidad, así como también otras que a lo mejor no lo logran.

Para salir un poco de esta duda, Mascota Más, un portal web especializado en temas de animales, su cuidado y demás, publicaron un artículo en donde hablaron sobre este tema e incluso dieron un listado de las razas de perros que nadan mejor, así que a continuación le contamos lo que debe saber sobre esto.

5 razas de perros que nadan mejor

De acuerdo con los expertos de Mascotas Más, por naturaleza, cuando los perros nacen, por instinto, mueven sus patitas simulando el no hundirse en el agua, no obstante, como se mencionó anteriormente, hay razas que son más o menos capaces de hacer esto. Usualmente, los tipos de caninos que mejor nadan eran utilizados por pescadores o personas que ejercían actividades similares, para ser una ayuda y ejecutar tareas que no se les facilitaba.

A continuación, le dejamos un listado de las 5 razas de perro que mejor se desenvuelven en el agua: