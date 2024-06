Anuncian revocatoria de mandato del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Tunja

Apenas han pasado cinco meses y 18 días de iniciar su gobierno y ya están promoviendo la creación de un comité para revocar el mandato del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, basados en el Artículo 103 de la Constitución Política de Colombia sobre los Mecanismos de Participación Ciudadana.

Cristián Leonardo Suescún Pérez quien fue candidato a la Asamblea el pasado 29 de octubre por el Movimiento Boyacá Somos Todos dijo que como ciudadano se cansó de esperar que el alcalde empezara a gobernar.

Manifiesto su preocupación por, “la incertidumbre que hay en la gobernabilidad, en toda la presunción de actos no solo de corrupción sino de violencia de género, de acoso laboral que finalmente repercuten en una inestabilidad para todos los ciudadanos”.

¿Por qué la revocatoria?

Dijo Suescún Pérez que, respetaba el mandato de los tunjanos que cansado de la politiquería habían tomado la decisión de entregarle a un “independiente” la administración de nuestra ciudad, pero dijo que el alcalde no tiene idea de lo que está haciendo.

“Este señor no sabe dónde se encuentra parado, desconoce totalmente los principios de la administración pública, no conoce nada del contexto legal, jurídico y normativo de la administración pública en Colombia y eso ha llevado a que la ciudad se encuentre en una situación de incertidumbre e ingobernabilidad, llevamos 5 meses y medio y ha sido total improvisación, Tunja no puede estar a la deriva”, se quejó.

Frente al procedimiento legal para hacer esta convocatoria, dijo que, “la norma indica que para convocar la revocatoria debe existir un tiempo no menor a un año del mandato del alcalde. El procedimiento indica que debo tomar el 40 por ciento de las firmas de los votos válidos de las elecciones del 29 de octubre de 2023, es decir de los 86.655 sufragios depositados por los ciudadanos de esos nosotros tenemos que recoger el 40% en firmas y lograr eso lleva mucho tiempo, entre tres y cuatro meses”.

Boyacá ha sido el único departamento donde se ha revocado un alcalde

Fue el 29 de julio de 2018 cuando los habitantes de Tasco (Boyacá) decidieron en las urnas revocarle el mandato al alcalde Municipal, Nelson Javier García Castellanos a quien le tocó salir de su cargo luego de 2 años y 7 meses en el cargo.

De un total de 4.826 ciudadanos habilitados para votar, 1.658 ejercieron su derecho, es decir un 34,43% del censo electoral de los cuales 1.609 ciudadanos votaron por el sí y 21 por el no.