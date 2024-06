¿Qué está ocurriendo en la Alcaldía de Tunja?

Tunja

La Alcaldía de Tunja enfrenta una nueva crisis tras la renuncia de Germán Mora, Secretario de Infraestructura, en lo que representa la salida de un quinto miembro del gabinete en tan solo seis meses, bajo la administración del alcalde Mikhail Krasnov. Esta serie de renuncias subraya la inestabilidad en el equipo de gobierno municipal y ha generado preocupación entre los habitantes y líderes locales sobre la dirección administrativa de la ciudad.

Germán Mora se suma a una lista creciente de altos funcionarios que han dejado sus cargos recientemente, incluyendo a la Gerente Estratégica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Lorena Stephanny Abril Rodríguez, en la secretaría de Hacienda Adriana Carolina Gutiérrez Buitrago, la que fue jefe de Gabinete Jessica Tatiana Zipa Martínez, y en el Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja (IRDET), Jorge Luis Rodríguez Vega.

El concejal Román Quintero Corredor expresó su preocupación ante la situación, afirmando: “Esto no es una buena señal para el municipio. Hemos observado improvisaciones por parte de la administración y lo hemos señalado en las sesiones del Concejo. No es razonable que, en poco más de tres meses, se haya renovado el 30 o 40 por ciento del gabinete. Esto muestra que las cosas no van bien en la administración y debemos estar atentos a lo que sucede”.

Quintero también destacó la falta de experiencia en algunos de los nuevos nombramientos: “Muchos secretarios han sido nombrados sin tener los conocimientos necesarios. Nuestra ciudad enfrenta una crisis en muchos sentidos y desafíos significativos. La inexperiencia del alcalde en lo público ha llevado a nombrar secretarios sin las capacidades necesarias, como ocurrió inicialmente con la secretaria de Hacienda. En poco más de 100 días de administración, ya han renunciado cuatro secretarios, lo cual no es común y puede indicar una crisis”.

La renuncia de Germán Mora subraya las dificultades que enfrenta la administración Krasnov para mantener estabilidad en su equipo de gobierno, aumentando la presión sobre el alcalde para abordar las críticas y demostrar una gestión más efectiva y cohesionada en los próximos meses.

Sin embargo, Mora también mencionó razones personales y profesionales para su decisión: “Lo que usted prometió en campaña a los tunjanos no se corresponde con la realidad. He sido objeto de malos tratos que han afectado mi bienestar emocional y mi capacidad para desempeñar mis funciones efectivamente”.

Además, Mora denunció haber recibido instrucciones que considera éticamente cuestionables y potencialmente ilegales: “Esto va en contra de mis principios personales y profesionales, y no puedo comprometerme con acciones que a todas luces traen consecuencias legales y reputacionales para mí y para la ciudad”.

En su renuncia, el Secretario también criticó los procesos de contratación de personal, denunciando favorecimientos indebidos y prácticas poco éticas: “Las instrucciones dadas en contratación de personal en las cuales se solicita tener personas que firman el contrato, pero no realizan la labor directamente, son éticamente intolerables y legalmente reprochables”.

La renuncia de Germán Mora representa un desafío adicional para la administración de Mikhail Krasnov en Tunja, quien ahora enfrenta la tarea de restaurar la confianza pública y estabilizar su equipo de gobierno en medio de críticas crecientes sobre su gestión administrativa y política.

Además, esta situación se da posterior a la suspensión de Diana Carolina Espinosa, quien asumió como Secretaria de la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social de Tunja, y a quien la Personería de Tunja le abrió una investigación disciplinaria y la suspendió por tres meses, por presuntamente haber mentido en los requisitos de su hoja de vida. Esta situación agrega más incertidumbre sobre la estabilidad y la transparencia en la administración municipal.

Recordemos que la Personería también investiga presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios que suscribió Ecovivienda, con Juan Sebastián Ramírez García, el abogado que había demandado la elección del alcalde pero que días después fue contratado y presuntas inconsistencias e irregularidades relacionadas con falta de requisitos en el contrato celebrado por el Alcalde Mayor de Tunja con Giovanni Alfonso Calderón, el coordinador de Activa-T.