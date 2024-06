Pares muestra preocupación por violencia en la frontera

Cúcuta

A la fundación Pares le preocupa lo que está sucediendo en Cúcuta donde las muertes selectivas y las extorsiones han venido incrementando y se han convertido en el principal problema.

Laura Bonilla, subdirectora de la fundación Pares dijo a Caracol Radio que las autoridades deben ser más contundentes en la búsqueda de soluciones.

Insistió en que “Cúcuta es una de las ciudades que ha generado una mayor tasa de homicidios, pera además hay varios fenómenos que se relacionan con el crimen organizado. No necesariamente esta explosión de seguridad tiene que ver con una sola economía criminal, no solamente es el contrabando, no solamente es el narcotráfico, sino es un poco la aparición de nuevos actores dedicados al crimen organizado que quieren controlar porciones del territorio para mantenerse como grupo violento y acceder a las economías lícitas o ilícitas”.

Destacó además que “los investigadores han determinado que se está generando una especie de burocracia callejera, terminan estableciendo controles y haciendo disciplinamiento social, todo esto produce la muerte de personas, y que estas estructuras busquen acomodar su oferta de violencia a las economías legales o ilegales. La extorsión en esencia es extraer una renta fija de la economía legal o ilegal, todas las personas en Cúcuta están expuestas a ser víctimas de extorsión y quienes están alrededor del comercio”.

Concluyó que la apertura de la frontera también tiene algún tipo de incidencia. Resaltó que lo importante es atender las problemáticas, que el objetivo del gobierno local con la asistencia del gobierno nacional para tener un impacto. Destacó que la intención no es militarizar la ciudad porque tiene respuestas muy cortas.