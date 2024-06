FNA alcanzó un billón de pesos en desembolsos de créditos hipotecarios durante2024

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) llegó a un billón de pesos en desembolsos de créditos hipotecarios en lo que va de 2024. Esto ha beneficiado a un total de 8.844 familias, marcando así el segundo mes consecutivo de resultados récord en desembolsos.

En el reciente informe presentado durante la convención de Asobancaria, se reveló que solo en mayo de 2024, el FNA desembolsó la impresionante cifra de $251.349 millones de pesos. Comparando con el mes anterior, en abril de 2024 se beneficiaron 2.055 familias con un total de $228 mil millones en desembolsos. En mayo, esta cifra aumentó a 2.186 familias, lo que representa un incremento tanto en el número de beneficiarios como en el monto total desembolsado.

En detalle, el billón de pesos desembolsados en 2024 se distribuye en diferentes segmentos de vivienda: 1.457 familias beneficiadas con $100.000 millones para vivienda de interés prioritario (VIP), 5.621 familias con $520.000 millones para vivienda de interés social (VIS) y 1.800 familias con $380.000 millones para vivienda no VIS.

Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA, expresó su satisfacción por este logro: “Estamos emocionados de celebrar este logro histórico junto con todos aquellos que confían en nosotros para hacer realidad sus sueños de tener un hogar propio. En el Fondo Nacional del Ahorro estamos comprometidos con seguir trabajando incansablemente para ofrecer las tasas de interés más bajas del mercado en créditos hipotecarios”.