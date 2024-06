Concejo de Barranquilla iniciará investigación interna tras altercado por curul del Pacto

Sigue la discusión tras incidente en el concejo de Barranquilla con un grupo de manifestantes que pedía la posesión de la joven Andrea Vargas.

El presidente del Concejo de Barranquilla, Samir Radi, señaló que la corporación abrió una investigación interna luego de que una persona, al parecer miembro de seguridad, comenzara a quitar los carteles que el grupo de manifestantes habían pegado en el recinto, en donde exigían la posesión de Vargas como concejal, generando que se caldearan los ánimos.

Radi aseguró que “hay todas las garantías para las manifestaciones” y explicó por qué el concejo no ha declarado la vacancia temporal contra Recer Lee Pérez, tal como lo ha solicitado Vargas, para proceder a tomar su curul.

“La decisión no pasa por nosotros en este momentos. Hemos explicado por qué la vacancia temporal y la vacancia absoluta no son procedentes en este momento. La justicia debe resolver eso y nosotros acatar a la justicia y los mandatos que la justicia nos ordene. Nosotros no tenemos problema de que una colectividad, sea cual sea y las banderas que defienda, ingrese”, aseguró Radi.

El funcionario explicó que se debe “salvaguardar jurídicamente las acciones de la mesa”, teniendo en cuenta que de no acatar la normativa, pudieran incurrir en algún tipo de prevaricato o alguna acción indebida y “eso no se puede permitir por temas disciplinarios y por temas penales”, afirmó.

El presidente del Concejo aseguró que no se ha politizado la situación y que buscan actuar con mesura y alineados con las decisiones judiciales.

Caso Andrea Vargas

Tras ratificarse la condena contra el concejal elegido por el Pacto Histórico, Recer Lee Pérez, por falsificar documentos, se ha dado una disputa por esa curul de coalición del Gobierno. Andrea Vargas, quien por votación debería ocupar esa vacancia, ha pedido que se cumpla con su nombramiento, teniendo en cuenta los resultados de las pasadas elecciones de octubre.

Sin embargo, el proceso de Pérez aun no ha concluido, debido a unos recursos que interpuso y que deben cumplir su curso.