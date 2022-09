Desde el concejo de Barranquilla piden inversiones para mejorar Transmetro

Desde el Concejo de Barranquilla hacen un llamado para fortalecer el sistema de transporte masivo Transmetro, tras quejas de usuarios.

Entre las razones de la petición, también tiene que ver con las responsabilidades de los operadores y los aspectos jurídicos entre el Sistema y los operadores.

El concejal Samir Radi sostuvo que debe haber una inversión fuerte para tener un sistema integrado de Barranquilla sostenible.

"Hasta que no tengamos una inversión fuerte con un Conpes que ya estuvo previamente estructurado, hasta que no esté en funcionamiento y en forma, no podemos hablar nosotros de un sistema de transporte integrado que sea viable para los operadores y por supuesto para nuestros usuarios", dijo Radi.