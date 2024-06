Ingenieros piden más estudios para saber las causas de colapso en el puente de la calle 30

La Sociedad de Ingenieros está pidiendo más estudios para determinar las causas de la caída de un tramo en el puente de la calle 30.

Un grupo de ingenieros expertos en patología estructural e hidráulica de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, realizaron una inspección ocular al sitio de la tragedia.

Allí determinaron que se requieren más estudios para determinar las verdaderas causas de la caída de una de las placas del puente vehicular y que serían varias las causas que habrían sumado para que se desencadenara en el colapso de la estructura.

“Cuando pasan este tipo de colapsos, no es solamente un tipo de causa la que lleva a esta situación, por lo general siempre hay varias causas asociadas. La primera pregunta que nos hacemos es por qué se rompió el tubo, qué cargas estaba soportando para que se haya roto y en ese caso eso debe responderlo la Triple A”, dijo Néstor Escorcia, el presidente de la Sociedad de Ingenieros.

El funcionario agregó que las grietas en algunas zona del puente, la falta de mantenimiento y las lluvias, pudieron haber sumado al colapso del tramo.

¿Recursos para la intervención del puente?

El empresario Christian Daes ofreció recursos para reparar lo antes posible el puente de la calle 30 y evitar los traumatismos que están afectando la movilidad en este importante corredor vial.

Así lo confirmó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, durante el tercer Gran Foro de la Asociación colombiana del Petróleo y de Gas, que se realiza aquí en Barranquilla.

Verano sostuvo que Daes ofreció su ayuda, sin embargo, hay que esperar que se hagan las pruebas de rigor, ya que hay investigaciones por esta emergencia que dejó cuatro personas muertas y tres heridas. Según el gobernador, luego de las investigaciones es que ya comenzarían las inversiones, por lo que no se descarta que Daes haga su aporte para superar la situación.

“Para nosotros no es solo tapar el cuerpo, ya que al haber ocurrido muertes, se trata de un proceso judicial. Es decir, hasta que no se hagan todas las pruebas de rigor, en materia de determinar la culpabilidad, nosotros no podremos tocar ese sitio. La manera como podremos intervenir es cuando judicialmente se hagan todas las pruebas”, explicó el gobernador.

Verano agregó que lo afectado en el puente fue la rampa del inicio del puente en sentido Soledad - Barranquilla.