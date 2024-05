Rituales que debe hacer para despedir mayo según su signo: esto dijo el Profesor Salomón

Crear un ambiente positivo y manifestar es una de las mejores maneras de finalizar un mes e iniciar uno nuevo, por lo que existen algunas prácticas simbólicas que pueden ayudarle a despedir lo vivido con las mejores vibras, ya que es importante alejar las malas energías de su vida y hogar con algunos métodos fáciles de hacer.

En ese sentido, el Profesor Salomón es uno de los tarotistas más reconocidos del país, ya que a lo largo de su trayectoria en la astrología ha sido difusor de mensajes y claves para entender la cotidianidad de cada signo zodiacal, brindando aspectos a tener en cuenta en diferentes factores que influyen en la manera de ver la vida y vivir el día a día de las personas. En esta ocasión, aprovechando que es el último día del mes de mayo, reveló cuáles son los rituales o acciones ideales para que cada signo zodiacal despida el mes de la mejor manera, así como las predicciones para el mes que iniciará, por lo que aquí le contamos los detalles:

Horóscopo de HOY: rituales para despedir el mes de mayo

Aries

Para las personas nacidas bajo este signo zodiacal, el tarotista asegura que deben terminar el mes de mayo con alegría y con gratitud por las bendiciones que recibieron, así que podrían conectarse con la generosidad y el agradecimiento a través de algunos rituales. A su vez, este mes que inicia le traerá grandes propuestas de negocio que deberá saber aprovechar al máximo. El número de la suerte para este signo es el 4090.

Tauro

El tarotista recomienda que los nativos de este signo finalicen el mes de mayo con una oración, que puede ser el Santo Rosario, por lo que en este enlace le contamos el paso a paso para hacerlo correctamente para agradecer todo lo que vivieron en este mes del año.

A su vez, indica que la mejor manera de recibir el mes de junio es con dinero, ya que este mes que comienza va a ser de buenas perspectivas económicas para ustedes. El número de la buena suerte para los nacidos bajo este signo, es el 3088.

Géminis

Para los nacidos bajo este signo afirma que, debido a los problemas o discusiones que atravesó en este mes que termina, deberán terminar el mes de mayo perdonando a quienes lo ofendieron, o pidiendo disculpas a quienes ofendió. A su vez, el mes de junio iniciará con nuevas oportunidades y opciones para seguir adelante en sus proyectos. El número recomendado es el 7790.

Cáncer

El astrólogo indica que deben terminar el mes de mayo repitiendo: “Tengo seguridad deque lo mejor está por llegar”. A su vez, afirmó que el mes de junio llegará con oportunidades, añadiendo que van a poder pagar saldos pendientes y tendrán nuevas fuentes de ingreso.

El número que aconseja para este signo es el 0123.

Leo

El Profesor Salomón afirma que para los nativos de este signo se recomienda finalizar el mes diciendo: “Señor, gracias porque me has liberado y sigues liberándome de todas las fuerzas negativas que me pueden estar rodeando. Señor, séllame con tu sangre contra toda maldad o envidia que haya a mi alrededor”.

Además, indicó que en el mes de junio vendrán todas las bendiciones que estaban esperando al tiempo, por lo que es importante saber reconocer y elegir lo que más les conviene. El número aconsejado por el astrólogo para este signo es el 7204.

Virgo

Para los nacidos bajo este signo, el astrólogo mencionó que deben terminar el mes de mayo agradeciendo las bendiciones económicas que recibieron este mes. Además, indica que recibirá junio con buenas noticias a nivel económicas y buenas perspectivas laborales, así que puede poner en práctica los 5 métodos infalibles para aumentar la suerte en el dinero y la abundancia.

El número aconsejado para este signo es el 5390.

Libra

El tarotista indicó que los nativos de este signo terminarán el mes con tranquilidad, por lo que es ideal terminarlo con una oración y manifestando: “Cierro este mes con la mayor tranquilidad y paz, me espera un nuevo mes para poder conquistar”.

Además, junio los recibirá con firmeza, estabilidad y nuevas oportunidades que traerán solidez a sus vidas. El número recomendado es el 0921.

Escorpio

De acuerdo con el tarotista, los nativos de este signo deben finalizar haciéndose un baño para limpiar las malas energías y las envidias, por lo que puede intentar haciendo un baño espiritual con hierbas amargas y decir: “Señor, protégeme, resguárdame, aleja los enemigos que tenga y neutralízalos, que no me puedan atacar”. A su vez, el mes de junio lo inician con oportunidades y decisión para conquistar lo que ustedes quieren.

Además, indicó que el número que recomienda para la suerte es el 7899.

Sagitario

El mes de mayo deberán terminarlo con tranquilidad, así que le recomienda hacer un agua de manzana y tomársela esta noche antes de dormir.

Además, afirma que el mes de junio los recibirá con estabilidad, oportunidades y soluciones. El número recomendado para los nacidos bajo este signo es el 2345.

Capricornio

Los nacidos bajo el signo de Capricornio tendrán que finalizar el mes pidiendo perdón, repitiendo: “Señor, si te he ofendido, discúlpame. Señor, renuévame”; ya que hubo algunas acciones incorrectas en el mes de mayo, lo que le dará paz.

Por su parte, el mes de junio, según el tarotista, lo iniciará con una sensación de tranquilidad, brindando bendiciones y soluciones a sus inconvenientes. El número de la suerte del día es el 3472.

Acuario

El tarotista asegura que los acuarianos deben terminar este mes “reconciliándose” con las cosas que salieron mal en el mes de mayo, ya que asegura que hay que soltar y no guardar rencor al respecto. Esta es la frase que debería repetir: “Señor gracias por este mes, lo que no me permitiste este mes es porque tú no lo querías aún para mí, pero espero este mes lograrlo”.

Sin embargo, manifiesta que debe estar preparado para este comienzo de mes, porque vienen cosas interesantes y nuevas proyecciones. Además, hay algunas personas que harán un viaje en junio, por lo que podrían revisar los destinos ideales para viajar según su signo, dando clic aquí. En cuanto al número, recomienda el 4517.

Piscis

El astrólogo aseguró que los piscis finalizarán el mes de mayo con cansancio, pues vienen de una ardua época de trabajo. Sin embargo, hace un llamado a agradecer por este trabajo. Además, indicó que el mes de junio los recibirá con buenas energías y personas que serán de gran ayuda para alcanzar lo propuesto y llegar a la felicidad.

El número que recomienda para las personas nacidas bajo el signo de Piscis es el 1729.