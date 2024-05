Preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual a nivel mundial, según la OMS

Las epidemias mundiales de VIH, hepatitis víricas y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan representando serios problemas de salud pública, causando aproximadamente 2,5 millones de muertes al año, según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento, titulado “Implementing the global health sector strategies on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2022–2030″, subraya la necesidad urgente de reforzar las estrategias globales de salud.

Aumento alarmante de las ITS

El informe revela que las ITS están aumentando en muchas regiones del mundo. En 2022, los Estados Miembros de la OMS se fijaron la meta de reducir a una décima parte el número de infecciones por sífilis en adultos para 2030, aspirando a bajar de 7,1 millones a 0,71 millones de casos.

Sin embargo, los datos muestran un incremento de nuevos casos, alcanzando los 8 millones en 2022, especialmente en las regiones de las Américas y África.

“La incidencia creciente de la sífilis es motivo de gran preocupación”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Resistencia antibiótica y nuevas infecciones de hepatitis

Además del aumento en los casos de sífilis, el informe documenta un incremento en la gonorrea multirresistente. En 2023, de 87 países que realizaron vigilancia sobre la resistencia antimicrobiana de la gonorrea, 9 reportaron niveles elevados de resistencia a la ceftriaxona, el tratamiento de última línea.

Ante esta situación crítica, la OMS ha actualizado sus recomendaciones de tratamiento para abordar esta preocupante tendencia. En cuanto a la hepatitis, se registraron alrededor de 1,2 millones de nuevos casos de hepatitis B y casi 1 millón de hepatitis C en 2022.

Las muertes relacionadas con la hepatitis vírica aumentaron de 1,1 millones en 2019 a 1,3 millones en 2022, a pesar de la disponibilidad de herramientas efectivas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Poblaciones desiguales en la lucha contra el VIH

Por otro lado, el informe señala que las nuevas infecciones por VIH solo disminuyeron de 1,5 millones en 2020 a 1,3 millones en 2022.

Ciertas poblaciones, como parejas gays, usuarios de drogas inyectables y trabajadores sexuales, continúan siendo desproporcionadamente afectadas.

Estas poblaciones representan el 55% de las nuevas infecciones por VIH y enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud debido a la estigmatización y discriminación.

Avances en la ampliación de servicios

Pese a estos desafíos, ha habido avances notables en la ampliación del acceso a servicios de salud. La OMS ha reconocido a 19 países por eliminar la transmisión materno-infantil del VIH y/o la sífilis. Botswana y Namibia están cerca de eliminar el VIH, y Namibia es el primer país en solicitar evaluación para la triple eliminación del VIH, hepatitis B y sífilis.

Globalmente, el tratamiento del VIH cubre al 76% de las personas diagnosticadas, con el 93% logrando supresión viral. También se están intensificando esfuerzos para aumentar la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y mejorar el cribado para detectar hepatitis y ITS.

Recomendaciones para la prevención y tratamiento

En respuesta al aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la resistencia a los tratamientos, la OMS ha emitido varias recomendaciones clave:

Mejora del acceso a la educación sexual integral: Incluir información sobre ITS, métodos de prevención y la importancia de las pruebas rutinarias. Incremento de diagnósticos y tratamientos: Aumentar la disponibilidad de diagnósticos rápidos y precisos, junto con tratamientos accesibles y efectivos. Fomento de la investigación y desarrollo: Potenciar la investigación de nuevos tratamientos, especialmente para la gonorrea resistente a los antibióticos. Eliminación del estigma asociado con ITS y VIH: Implementar campañas de concienciación y políticas inclusivas para asegurar que todas las personas afectadas reciban el apoyo y atención necesarios.

Estas estrategias buscan reducir la prevalencia de ITS, mejorar los resultados de salud y frenar la transmisión.