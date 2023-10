Gonorrea: ¿Hay una cura? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se contagian las personas?

Pese a que por años los médicos y expertos de la salud han alertado sobre los riesgos de no cuidarse al momento de mantener relaciones sexuales, las cifras de contagios de enfermedades de transmisión sexual persisten. Lo anterior, deriva en una preocupación adicional y es que las enfermedades logren ser resistentes a los antibióticos y terminen siendo consideradas de tipo pandémicas.

Una enfermedad de la que poco se habla, pero que parece que pasará mucho tiempo para que sea superada a nivel mundial es la gonorrea. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que solo en el año 2020 hubo 82,4 millones de nuevas infecciones por gonorrea en adultos en todo el mundo.

Recordemos que el 2020 fue el año en el que comenzó la pandemia del coronavirus, por lo que es alarmante la alta cifra de casos que se presentaron en una época en la que las interacciones sociales disminuyeron.

Por otra parte, una preocupación persistente frente a esta enfermedad tiene que ver con la transmisión de la gonorrea a los hijos, pues se puede transmitir de la madre al bebé en el embarazo. Además, esta infección aumenta las probabilidades de que la gente tenga VIH y se propague.

¿Hay una cura para la gonorrea?

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ha aclarado que la gonorrea puede ser curada. Sin embargo, para superar la enfermedad es necesario que las personas consulten un médico. “Con el tratamiento adecuado se puede curar la gonorrea. Es importante tomar todos los medicamentos que el proveedor de atención médica le dé para curar la infección”.

Por otra parte, una advertencia de la CDC es no compartir los medicamentos con personas que crean tener la enfermedad, ya que es necesario que sean recetados. “No comparta los medicamentos para la gonorrea con nadie. Aunque detengan la infección, no repararán ningún daño permanente que la infección haya causado”.

Pese a que hay una cura, la CDC señala que la enfermedad es cada vez más resistente a medicamentos. Esto tiene relación con el uso inadecuado que la ciudadanía mundial le da a los fármacos. “Algunos casos de gonorrea se están haciendo cada vez más difíciles de tratar, ya que están aumentando las cepas de gonorrea que son resistentes a los medicamentos. Si usted sigue con síntomas después de recibir tratamiento por algunos días, vuelva a ver a un proveedor de atención médica.”

¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea?

La Organización Panamericana de la Salud señaló que los síntomas pueden variar, y que en ocasiones no se tienen o no son detectados por las personas. “Muchas personas con gonorrea no presentan síntomas, de tal manera que tan solo menos de la mitad de las mujeres infectadas muestran síntomas no específicos. Si aparecen síntomas, estos pueden adoptar diversas formas”.

En las mujeres:

Pueden notar un flujo vaginal irregular

Dolor al orinar

Molestias en la parte baja del abdomen

Sangrado vaginal tras la relación sexual o entre los periodos menstruales.

En los hombres

Pueden presentar dolor al orinar

Una secreción purulenta del pene

Dolor o hinchazón en un testículo.

No obstante, la OPS indicó que en los hombres y en las mujeres se puede dar dolor o secreción rectal o anal. Pero, además, se puede dar una infección en la faringe que usualmente es asintomática. Además, se puede dar una faringitis leve o una inflamación en la parte posterior de la garganta.

¿Cómo se contagian las personas de la gonorrea?

La CDC indicó que esta patología se puede presentar cuando se tiene sexo vaginal, anal u oral con una persona que ya tiene gonorrea. Además, las madres con gonorrea le pueden transmitir la infección al bebé en el parto.