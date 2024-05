Mintrabajo insta a sindicatos en huelga no bloquear entradas a sedes del ministerio

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se pronunció hoy sobre el inicio de la huelga que adelantan los sindicatos de la entidad. Reiteró su respeto por el derecho de asociación sindical y la protesta social pacífica en el sector público, e instó a las organizaciones sindicales a mantener el diálogo y continuar trabajando en la mesa de diálogo social permanente.

“La mesa de diálogo está abierta para todas las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo. Seguiremos realizando todas las gestiones administrativas necesarias para avanzar en los acuerdos suscritos para la vigencia 2023-2025, de los cuales aún tenemos casi un año para cumplir,” afirmó Ramírez Ríos.

Lea también: MinTrabajo y Colmotores instalaron mesas técnicas para solucionar conflictos laborales

Por otro lado pidió que los manifestantes que bloquean las diferentes sedes del Ministerio de Trabajo se retiren para garantizar las labores de quienes decidieron no ir a huelga. “Llamamos a que suspendan la acción de bloqueo, para que se permita a los funcionarios que no participan tengan su derecho al trabajo y sigan con sus obligaciones contractuales. La legislación no dice que los huelguistas pueden impedir la entrada a las instalaciones”, dijo la ministra.

La principal demanda de los sindicatos es la aprobación y pago de una bonificación especial por compensación, cuyo costo anual para 2024 es de más de $5.500 millones. El Ministerio del Trabajo ha presentado estudios técnicos y posiciones jurídicas favorables ante las autoridades competentes para obtener el aval presupuestal necesario.

Ramírez subrayó que en diciembre de 2023 se pagó una bonificación acordada del 25% y que el Ministerio continuará gestionando el cumplimiento de los acuerdos. “Quiero plantear a todo el territorio nacional que hoy se levantarán las actas permanentes para garantizar los derechos de los servidores públicos en huelga, de quienes no la apoyan y de los ciudadanos que requieren servicios públicos,” añadió la ministra.

Entre las acciones realizadas, se destaca la entrega de kits escolares y la reglamentación del teletrabajo dentro de la entidad. La ministra también informó que se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en colaboración con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. Esto se hizo siguiendo el Protocolo 053, para garantizar la protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y protesta social pacífica.