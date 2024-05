Científicos chinos curan un paciente con diabetes, ¿cuál es el tratamiento ?

Un trabajo conjunto de investigadores de distintas instituciones científicas de China logró curar una persona que sufría de diabetes utilizando un tratamiento basado en implantar nuevas células que sustituyen las que han resultado dañadas por la enfermedad.

Si bien existen varios tipos de diabetes, la tipo 2 es la más común dado que es padecida por el 90% de los diabéticos y entre sus efectos está que las células del páncreas (islotes pancreáticos) no producen suficiente insulina por lo que no se logra regular correctamente la glucosa.

El paciente

El caso fue reseñado en la revista Cell Discovery, se trata de un hombre de 59 años que tenía diabetes tipo 2 desde hace 25 años y tenía riesgo de complicaciones por esta enfermedad. El hombre tuvo un trasplante de riñón en 2017 tras desarrollar una nefropatía diabética terminal.

Si bien el hombre obtuvo el órgano, tuvo un control glucémico deficiente dado que las células del pancreas habían perdido la mayor parte de sus funciones y por ello requería varias inyecciones de insulina todos los días.

El tratamiento

En julio de 2021, el hombre se sometió a una implantación intrahepática de células similares a los islotes, las cuales surgieron a partir de cultivos de células madre humanas. Estas células fueron programadas con la sangre del paciente para convertirlas en “células semilla”. Estas células reconstruyeron el tejido de los islotes pancreáticos en un entorno artificial y luego fueron aplicadas.

Los resultados

Once semanas después de recibir la terapia, el paciente ya no necesitaba aplicarse insulina de manera externa y después de un año ya no necesitaba recibir medicina oral para controlar los niveles de glucosa en la sangre, es decir, dejó de ser diabético.

“Los exámenes de seguimiento mostraron que la función de los islotes pancreáticos del paciente se restauró efectivamente. La tecnología ha madurado y ha superado los límites en el campo de la medicina regenerativa para el tratamiento de la diabetes”, dijo el investigador Yin Hao.

A pesar de este beneficio, se resalta que es necesario probar la terapia en más pacientes.