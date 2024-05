¿Quiere aprender inglés en Barranquilla? Hay cursos disponibles: fechas clave y costos

El inglés es un idioma globalmente reconocido y su importancia radica en su amplia difusión en el ámbito académico, laboral y cultural. Además, dominar el inglés brinda acceso a una gran cantidad de recursos educativos y oportunidades profesionales.

En lo laboral, muchas empresas requieren conocimientos de inglés para puestos de trabajo internacionales o para comunicarse con clientes y socios comerciales extranjeros. Adicionalmente, este permite a los individuos poder relacionarse con otras culturas y personas provenientes de otros países.

Ciudades como Barranquilla, también impulsan el aprendizaje del inglés y varias de sus universidades tienen habilitados diferentes cursos para todo el público.

Cursos disponibles en Barranquilla

Si quiere aprender inglés y se encuentra ubicado en Barranquilla, aquí tiene algunas opciones para que inicie sus clases:

Universidad del Norte

Esta Universidad ubicada en el kilómetro 5 Vía Puerto Colombia, tiene disponibles dos cursos para aprender inglés de forma presencial.

El primero es dirigido para jóvenes de 10 a 16 años y cuenta con un total de 12 niveles. Asimismo, los horarios que manejan para tomarlo son los sábados de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. con una duración de 3 meses. El precio de este curso es de $923.250 y para ingresar es requisito presentar el examen de clasificación que es gratuito.

Por otro lado, el curso para adultos consta de 24 módulos y ciclos que van desde el nivel A1 al B2+. Su precio es de $557.900 por módulo y los horarios que manejan son lunes a viernes 8:30 a.m. a 10:30 a.m. (3 semanas por módulo); martes, miércoles y jueves 6:30 p.m. a 8:30 p.m. (5 semanas por módulo) y sábados 8:30 a.m. a 11:30 a.m. (2 meses por módulo).

Universidad del Atlántico

Esta institución cuenta con cuatro cursos presenciales de inglés distintos. Inglés para niños (7 a 9 años), para adolescentes (10 a 12 años), para jóvenes adultos (13 años en adelante) y conversacional (para mayores de 13 años).

Los tres primeros cuentan con 6 niveles de 120 horas y el valor de los cursos para estudiantes nuevos, incluyendo el examen de clasificación, es de $896.600. Los horarios usualmente son de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. sujeto a cambios y dependiendo el curso y sede seleccionados.

Asimismo, tenga en cuenta que las inscripciones están abiertas del 30 de mayo al 10 de junio o hasta agotar cupos.

Institución Universitaria de Barranquilla

El Centro de Enseñanza de Lenguas de la institución ofrece cursos de inglés para los niveles básico A2, pre-intermedio B1, Intermedio B2 y pre-avanzado C1 a estudiantes a partir de los 15 años.

El proceso para ingresar consiste en realizar la inscripción, realizar el examen de clasificación, descargar el volante de pago y verificar en qué nivel se encuentra. Las fechas de inscripción son del 2 al 7 de septiembre de 2024. Adicionalmente, el valor relacionado para el año vigente es de aproximadamente $365.666.

Por otro lado, tenga en cuenta que el alcalde de esta ciudad estuvo presente el día de hoy en la emisión de 6 AM Hoy por Hoy, donde habló sobre los principales hitos y retos de su mandato como alcalde hasta este momento y de igual forma, que estará presente en un especial que se realizará en el programa ‘A vivir que son dos días’.