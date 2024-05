Asistencia de Edwuin Cetré en la eliminación de Estudiantes en Copa Libertadores: véala

Estudiantes de la Plata está ad-portas de concluir su participación de la Copa Libertadores con la reciente derrota que lo dejó parcialmente eliminado en el año deportivo internacional. El marcador final de 4-3 ante Huachipato le impidió avanzar a los octavos de final del certamen, esperando la posibilidad de jugar en la Copa Sudamericana.

El equipo de La Plata cayó en el último minuto con la anotación de Carlo Villanueva, que sentenció el marcador y dejó así un nuevo fracaso para el equipo que hace unas semanas venía de convertirse en campeón de la Copa de la Liga en Argentina.

Asistencia de Cetré

En el partido clave de la última fecha de la fase de grupos, Cetré apareció para dar una asistencia que le daba esperanzas a su club de continuar en la siguiente etapa del certamen continental. El colombiano realizó una carrera sobre la banda izquierda de la cancha, tirando un centro que fue impactado por su compañero Santiago Ascacibar, quien golpeó la pelota con su pierna derecha en la anotación que pasó por entre las piernas del portero Martín Parra.

CENTRO DE CETRÉ, GOL DE CAÑO DE ASCACIBAR Y ESTUDIANTES EMPATA TODO EN UNO.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/hB3Alyy1Oy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2024

Esta anotación dio un poco de esperanza en el pincharrata, aunque su falta de profundidad y de definición hacia el arco no le permitió llevarse la victoria en condición de local. Por su parte, el colombiano suma su quinta asistencia con la camiseta argentina desde que se sumó al plantel del sur del continente en el mes de enero. Sus números dentro de la malla indican cuatro anotaciones en lo que va de la presente temporada.

El plantel argentino tendrá que sacudirse rápidamente de esta derrota, pues el lunes 3 de junio reciben a Godoy Cruz en la cuarta jornada de la liga argentina, mientras que el sábado 8 de junio quemarán su último cartucho al enfrentar a Gremio de Porto Alegre en Brasil.

Cabe recalcar que este enfrentamiento no se dio en el horario programado, debido a las fuertes inundaciones en Brasil, que impidieron la realización de partidos en territorio carioca. Con cuatro puntos en el grupo C, Estudiantes no tiene margen de error si quiere jugar en la Copa Sudamericana.