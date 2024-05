Equipo femenino de fútbol de Itagüí representará a Colombia en Uruguay, necesitan apoyo

Itagüí, Antioquia

El Club Deportivo Juveantioquia es un equipo de fútbol de nivel formativo del municipio de Itagüí, el cual cuenta con diferentes categorías de este deporte en sus ramas masculina y femenina. Una de estas, en específico, la categoría sub 13 de mujeres, fue invitada a representar a Colombia en la edición número 27 de la Uruguay Cup Internacional, que se realizará en el mes de septiembre en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en el sur del continente.

Solicitan ayuda

A pesar de esto, los padres de las jugadoras de dicha categoría dijeron necesitar ayuda para que la totalidad del equipo pueda asistir a esta competencia internacional por falta de recursos de algunas familias de las deportistas para costear el precio del viaje y la estadía en dicho país.

Al respecto, esto dijo Luis Fernando Montoya, vocero de los padres de las jugadoras de la categoría sub 13 femenina de Juveantioquia, y padre de una de las deportistas: “En este caso entonces nos invitan a Uruguay, pero un gran porcentaje de niñas no tienen la capacidad de viajar , incluso no tienen para el pasaporte y todo lo que indica. Los papás nos reunimos y dijimos, vamos a buscar cumplir el sueño de las niñas y estamos buscando diferentes fuentes de ayuda para poder llevar a todas las niñas a este viaje”.

Finalistas

Sobre el desempeño del equipo, los acudientes informaron que el club Juveantioquia en su rama femenina lleva 10 participaciones consecutivas en el festival Babyfútbol. En particular, este equipo que pretende viajar a Uruguay enfrentará el próximo domingo 2 de junio a Formas Íntimas en la final del torneo de Preliga, organizado por el Inder del municipio de Bello.

“Invitamos a todos, personas, empresas, a que nos apoyen en el viaje. Nosotros vamos a tener diferentes actividades. La primera, estamos recibiendo donaciones . Igualmente, vamos a tener unos eventos acá. Entonces, si algunas empresas se quieren vincular y lo quieran hacer, por ejemplo, con productos o algo, también lo recibimos porque vamos a hacer un gran bingo en el que vamos a entregar una premiación”.

¿Cómo ayudar?