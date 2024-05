Agencia Minera denuncia que manifestantes tienen retenidos varios funcionarios en Buriticá

Buriticá, Antioquia

La agencia Nacional Minera denunció mediante su cuenta de X que un grupo de manifestantes permanecen en la entrada del proyecto de la multinacional minera Zijin tienen retenidos a varios funcionarios de Salvamento Minero y no les permiten salir del lugar, pese a que por su trabajo deben estar atendiendo diferentes emergencias en otros lugares.

“Lamentamos que un grupo de mineros de Buriticá mantenga retenido al equipo de #SalvamentoMinero de la ANM que llegó al municipio. para apoyar el rescate de 2 mineros, presuntamente afectados por un derrumbe. El equipo debía acudir a El Bagre para atender otra emergencia”, dice el mensaje.

Lamentamos que un grupo de mineros de Buriticá mantenga retenido al equipo de #SalvamentoMinero de la ANM que llegó al mcpio. para apoyar el rescate de 2 mineros, presuntamente afectados por un derrumbe. El equipo debía acudir a El Bagre para atender otra emergencia @alvaropardo8 — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) May 29, 2024

Los familiares de los dos mineros, presuntamente atrapados en los socavones de la multinacional y acompañados por otros mineros informales, tienen bloqueada la vía desde la madrugada del martes, impidiendo la salida y entrada del personal de la multinacional, lo que tiene afectados a los de Salvamento minero.

Caracol Radio se comunicó con uno de los mineros informales de la zona para conocer su versión de los hechos y explicó que los funcionarios no han sido intimidados ni violentados, pero que si se les ha impedido salir del sitio lo mismo que los trabajadores de la empresa .

“No, ellos no están retenidos, la versión es que a la Sijin se les cerró la entrada, ellos están al interior de la Zijin, ellos están en las instalaciones de la Zijin, entonces ellos allá se pueden mover, se pueden movilizar, no están a los interiores sino que están dentro de las oficinas que tienen la Zijin en Platanal o en Igabra, ellos están afuera, lo que pasa es que malversan la situación como ocurrió hace año y medio, dos años con el otro rescate que dijeron que estaban secuestrados y nunca fue así”, es la versión de una de las personas de la zona que solicitó no se publique la identidad.