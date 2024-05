Medellín invertirá más de $28 mil millones para recuperar la red pública de salud

Medellín, Antioquia

Con 28.100 millones de pesos más de inversión a la red pública de salud del distrito, la alcaldía de Medellín espera avanzar en la recuperación del Hospital General, el Hospital Infantil y Metrosalud, tras las dificultades financieras y contractuales en las que se han encontrado.

Adicional, se indicó que son $76.000 millones que se han inyectado en lo que va corrido del año para el fortalecimiento, recuperación y reactivación de los servicios de salud, incluyendo el pago que se debía a los empleados del área y la compra de insumos y medicamentos de la red hospitalaria.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, señaló que esto se hace como medida de contraste desde lo local en pro del sistema de salud en medio de la coyuntura: “Destrozaron el sistema, lo que no hicieron por ley, lo hicieron vía administrativa, asfixiando. EPS que terminaron básicamente cayendo ante la presión del Gobierno Nacional, esto raya con lo criminal, están jugando con la vida de la gente, es muy grave lo que están haciendo y la responsabilidad es nuestra, porque yo estoy convencido que no nos vamos a quedar quietos desde las alcaldías ni desde las gobernaciones y que vamos a sacar el país adelante desde las regiones; entonces no nos vamos a quedar esperando a que la crisis sea total y vamos a fortalecer la red pública”.

Hospital General de Medellín

Además de la inversión de $31.300 millones que ya ha recibido el Hospital General de Medellín, se darán $15.200 millones más para poder ayudar a completar los gastos que aún faltan saldar en el hospital que tuvo la necesidad de apoyo económico por deudas de pago a sus empleados, servicios públicos vencidos y falta de insumos médicos.

Metrosalud

Metrosalud contará con $10.900 millones adicionales para apoyar las labores adelantadas en el pago de proveedores, abastecimiento de farmacias y reactivación de cuatro puntos de vacunación.

Hospital Infantil Concejo de Medellín

En este hospital, se subsanaron las cuentas por pagar de los proveedores y se entregaron los insumos para el funcionamiento. Actualmente, las cuentas por pagar a los proveedores se mantienen a 60 días. Se giraron $2.000 millones más.

Unidad Hospitalaria de Buenos Aires

El alcalde de Medellín, adicionalmente anunció que , aunque esta unidad hospitalaria fue entregada el año pasado con buena capacidad de infraestructura, no tiene la suficiente dotación por lo que se hará una inversión de $4.000 millones, para que a diciembre de 2024 se pueda tener 2 quirófanos adicionales, 56 camas de hospitalización y otra compra de insumos médicos necesarios.