Taxistas del Valle de Aburrá buscan demandar al Estado por falta de apoyo

Valle de Aburrá

La movilización pactada por el gremio de taxistas desde diferentes puntos del Valle de Aburrá, arrancó hacia las 9:30 a.m. en el Jumbo de la 65 e hizo su recorrido hasta el centro de Medellín. El motivo es clave, los taxistas alegan que están cansados de pedirle apoyo al gobierno y a las alcaldías del Valle de Aburrá para que les den alternativas a la problemática que hoy están denunciando.

#Atención l Más de 100 taxistas de Medellín se unen a las movilizaciones. Aseguran que demandarán a las administraciones y ministerio de transporte por no darles las garantías en su trabajo, pues reclaman que con las aplicaciones, están quebrados. pic.twitter.com/ruDrGAaHXd — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 29, 2024

¿Por qué protestan?

Según lo que exponen, están cansados de pedir por años ayuda y hacer protestas reiterativas porque su situación laboral va en declive. Reclaman que las aplicaciones de transporte les hacen una competencia desleal por los bajos precios que ofrecen, por lo que les están quitando usuarios y esto, los tiene quebrados.

“Entonces un taxista, por ejemplo, que trabajaba anteriormente 10 o12 horas, ahora está trabajando 14, 16, hasta 18 horas diarias, y eso sin hacer lo que se requiere para los gastos del hogar. Un taxista ahora tiene que trabajar 18 horas y aún así no hace el mismo dinero que hacía para la gasolina, para la liquidación del carro y para el sustento de su unidad familiar”, indicó Hernando Arango, líder del gremio.

¿Una demanda?

Ante esto, los taxistas indicaron que al no obtener una solución oportuna, interpondrán medidas legales contra los entes gubernamentales que, según ellos, se han hechos los de la vista gorda ante la problemática sin hacer cumplir la ley.

Patricio Gaviria, vocero de los taxistas de Medellín y abogado, señaló el fundamento de la demanda: “El artículo 9º de la ley 105 de 1993 y el artículo 49 de la ley 336 de 1996 es claro y dice que se deberán cancelar las matrículas a los vehículos no homologados para la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Eso ya está reglamentado y al gobierno le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso nosotros vamos a demandarlos, no únicamente administrativamente ante el juez administrativo, sino también penalmente e disciplinariamente. Aquí no hay ninguna otra alternativa, vamos a hacer paro y vamos a ir a las calles en forma permanente, vamos a dar un tiempo prudente para la espera de una respuesta del gobierno, que nos solucione, que comiencen a cancelar las matrículas, que cumplan la ley, no estamos pidiendo nada más que cumplan la ley, si no vemos que cancelan las matrículas, nosotros vamos a ir a la calle en forma permanente”.

La dificultad que expresan los taxistas del Valle de Aburrá, no es novedad. Hace exactamente un mes, con un plan tortuga, los taxistas de Itagüí protestaron por las mismas circunstancias, haciendo, al igual que en esta ocasión, un llamado a las autoridades a que los apoyen y les ofrezcan las garantías necesarias que los blinden de la competencia tecnológica; que hoy ofrece el mismo servicio a menor costo para los pasajeros y a menor gasto para los conductores.