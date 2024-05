Cielo Gnecco seguirá siendo investigada por homicidio

La Corte Suprema de Justicia en un falló de 50 páginas ratificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de seguir la investigación contra Cielo Gnecco por secuestro extorsivo y homicidio a Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Guerra cometidos por integrantes de la Autodefensas Unidas de Colombia.



Aseguró que hubo irregularidades en la toma de pruebas y que no se debe precluir está investigación por parte de la Fiscalía General.



“Pues para el 7 de marzo de 2024 tenía 4 cuadernos, pues en efecto, indicó en el escrito de alzada que «los restantes 4 cuadernos (5, 6, 7 y 8 reservado) y 10 CDs, solo me los entregaron el 15 de abril de 2024»44, lo cual permite inferir claramente que emitió su decisión sin considerar la totalidad del proceso y las pruebas arrimadas a la actuación, las cuales no se limitaban a la denuncia, como se puede apreciar en la providencia del 6 de octubre de 2023″, dice el fallo.



Así mismo cuestionó las valoraciones realizadas por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar en la resolución del 6 de octubre de 2023, la cual “gozaba de presunción de acierto y legalidad y en la que claramente, se indicó que los hechos constituían delitos de

lesa humanidad y para efectos de la prescripción de la acción penal, tuvo en consideración la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción penal”, menciona el fallo.



Por esta razón el alto tribunal pidió confirmar la impugnación del fallo que pretende que la fiscalía no precluya está investigación.