Carvajal avisa al Dortmund: “Imprimimos miedo, terror, cuando suena el himno”

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, habló con EFE a las puertas del que puede ser otro día histórico en su carrera deportiva. El sábado, en Wembley, contra el Borussia Dortmund, persigue su sexta Liga de Campeones. Una competición que es territorio Real Madrid. “Imprimimos miedo, terror, a los rivales cuando suena el himno”. La clave del éxito.

Un partido en el que el mundo del fútbol coincide en una cosa: el Real Madrid es el favorito. Algo que no les asusta, ya que, para Carvajal, hay “muy pocos escenarios” en los que el conjunto no lo sea. Además, define a su técnico, Carlo Ancelotti, como “la llave del éxito”, destaca la fortaleza del grupo para haber llegado hasta la final y rehúye hablar de la posible incorporación de Kylian Mbappé a un club que mete “miedo” a sus rivales.

Ancelotti se muestra optimista. ¿Cómo ve usted al equipo de cara a la final?

“Veo al equipo muy bien. Con muchas ganas y con mucha ilusión. Las últimas semanas se han pasado lentas con la Liga ya ganada y este partido en el horizonte. Pero ya llega el día 1 y tenemos muchas ganas”.

P: ¿Cómo gestionan que todo el mundo les dé como grandes favoritos?

R: ¿Sabes lo que pasa? Que en muy pocos escenarios el Real Madrid no es favorito. Ante cualquier rival. Nosotros sabemos que de puertas para adentro no lo somos, para nada. El Dortmund está en la final por méritos propios. Ha eliminado a rivales muy fuertes, logró quedar primero en un grupo de un nivel de dificultad extremo y tenemos que hacer las cosas muy bien para ganarles.

P: Usted puede hacer historia. Junto con Modric se pueden convertir en los únicos en jugar y ganar seis veces la Copa de Europa, igualando a Gento. ¿Se le pasa mucho por la cabeza?

R: Lo piensas. Es una de las finales que a nivel personal puede significar algo muy bonito, algo de época. Tiene un plus especial esta final por ello.

P: A las puertas de la que puede ser su sexta ‘Champions’. Usted que puso la primera piedra de Valdebebas. Es difícil ser más grande que Dani Carvajal en un club tan importante como el Real Madrid…

R: Sí, es verdad que a veces cuando veo mi imagen impresa en la residencia de la cantera, pienso que ojalá sirva de ejemplo para todos esos chicos que quieren cumplir un sueño con esta camiseta, que me tomen como referente y vean que con mucho sacrificio y mucho esfuerzo se puede llegar.

P: Está a un paso de convertirse en primer capitán del Real Madrid. ¿Cómo ha sido su evolución personal hasta sentirse preparado para ello? ¿Ha hablado de esto con otros capitanes históricos del club?

R: Todavía no lo pienso. Soy uno de los cuatro capitanes ya. Intento aprender de todos. De Iker Casillas, Sergio Ramos, Karim Benzema, Nacho en este caso… coger lo mejor de cada uno. Ojalá que el día que me toque ser capitán infunda unos valores al grupo y me tomen como un referente. Así es como yo he visto a los capitanes cuando los he tenido. Hacer sentir cómodos a los compañeros y que vean que el capitán del barco va a muerte con todos.

P: ¿Se ve ya con el capote celebrando títulos?

R: No, ni mucho menos. Eso se lo dejo a Nacho, que sé que lo va a disfrutar mucho más.

P: Imagino que es difícil definirse así a uno mismo. Pero tiene un palmarés histórico. ¿Cree que está entre los mejores laterales derechos de la historia?

R: Bueno… no me gusta autodefinirme porque creo que me limita. Pero sí que es verdad que por trayectoria, por estar tantos años en un gran club y de titular, y conseguir tantos títulos, siendo una pieza importante, es muy difícil. Con el tiempo se podrá valorar lo que me estás preguntando. Pero a día de hoy puedo estar muy feliz y satisfecho con lo que estoy consiguiendo.

P: Ha tenido una gran temporada. Y también de cara a gol. ¿Lo ha trabajado especialmente, le ha ayudado el esquema…?

R: Este año tengo la confianza muy alta. También con un gran nivel de experiencia. Es verdad que hay veces que entra la pelota y otras que no, pero este año ha entrado bastante más y he dado asistencias también. Muy contento con la aportación ofensiva y ojalá que pueda ayudar de nuevo el próximo sábado.

P: En la parte defensiva es clave. También el portero. Ancelotti dice que le gusta el debate y que no va a desvelar quién será el guardameta titular, pero que el mejor portero del mundo, Courtois, ha vuelto. ¿Les aporta una seguridad especial saber que está Courtois en la portería?

R: Tanto Andriy Lunin como Thibaut Courtois se merecen jugar la final También Kepa ha hecho un trabajo fantástico cuando le ha tocado jugar. La decisión, el marrón, se lo pasamos al míster. Pero sí es verdad que por las dimensiones de Thibaut es complicado para el rival, es el número uno. Es un portero fantástico. Y juegue el que juegue nos dará mucha seguridad.

P: Hemos escuchado recientemente los gritos de Courtois cuando se lesionó en Valdebebas. Dos días más tarde cayó Militao, también con una grave lesión de rodilla. En diciembre fue Alaba. Antes se fue Karim… ¿se imaginaba en una final de ‘Champions’?

R: Es complicado. Porque tres de tus aparentes titulares se lesionan de larga duración. También Ceballos y Arda Güler con recaídas, que no terminaron de arrancar hasta Navidad…. Esto habla del trabajo del míster, que ha conseguido que todos fuésemos a una. Que jugadores no jugasen en su posición natural o en un lugar que no les gustase. Todos hemos aportado y habla de lo que es un grupo. Que hoy podamos estar aquí hablando de la final hace muy bien al míster.

P: Una de esas piezas clave que no es titular es Lucas Vázquez. Imagino que espera que renueve…

R: Ojalá se quede, que renueve otro año. Dentro como fuera es una pieza importante para todos nosotros. A nivel deportivo está a un nivel fantástico y ojalá que todos se puedan quedar.

P: El que no se va a quedar es Toni Kroos. Se decía que el Real Madrid no sabía despedir a sus leyendas, pero el sábado fue una despedida muy emocionante. ¿Cómo lo vivió usted?

R: Se lo merecía. Toni es una leyenda. Nos va a ayudar a intentar conseguir esa 15ª y tuvo la despedida que se merece. Tanto él como su familia han vivido unos años fantásticos. Ha cumplido su palabra, el Real Madrid va a ser su última camiseta. Respetar el momento en el que lo decide porque es complicado.

P: Ese momento es al nivel top. Hay otros que alargan más su carrera, dan un paso atrás a nivel competitivo… ¿Usted tiene pensado cómo quiere manejar esta situación?

R: Es complicado. Es muy difícil dar con el punto exacto al que debes retirarte. Es la decisión más difícil que tiene que tomar un futbolista. De momento no lo pienso, tengo contrato. En el momento en el que yo vea que es la situación, el momento… lo ideal para despedirnos de este club lo haré saber.

P: Un club que capitanea desde el banquillo Carlo Ancelotti. ¿Por qué es tan especial?

R: Sobre todo es una persona magnífica. A nivel personal, nadie puede estar descontento con él. Y a nivel profesional es un entrenador que tiene que tomar decisiones y no llueve al gusto de todos. Pero como persona es fantástico y es la llave del éxito en un grupo con jugadores tan exitosos, con orgullo, porque todos queremos jugar… Es difícil gestionarlo y en eso el míster es fantástico.

P: Habla de un grupo de jugadores exitosos. Lo demuestra la historia, van a por su sexta Liga de Campeones en diez años. ¿Cómo le explicaría a la gente ese gen que tiene el Real Madrid de competir siempre?

R: En el Real Madrid la ‘Champions’ significa mucho para nosotros. Para nuestra afición y para lo que es el club. Imprimimos un miedo, un terror, a los rivales cuando suena este himno tremendo. No sabría explicarte qué pasa, pero siempre estamos ahí; siempre competimos. Estamos muy focalizados en lo que es la ‘Champions’ y vestir esta camiseta y ponértela en un partido de ‘Champions’ a todos nos transforma.

P: Sé que están centrados en la final, pero en la última ‘Champions’, hace dos años, el nombre de Kylian Mbappé también sobrevolaba Valdebebas. Pero ahora parece que el final va a ser diferente. Su llegada influiría más miedo del que habla a los rivales…

R: Mira, estamos centrados en el sábado, como dices. Lo que tenga que venir, llegará. Pero ahora lo más importante es conseguir esa 15ª y focalizarnos en el sábado

Convocados del Real Madrid para la final de la Champions League