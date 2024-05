Personería de Medellín y Fenalco se pronunciaron ante retiro voluntario de EPS Sura

Medellín, Antioquia

Ante los hechos ocurridos en las últimas horas sobre el anuncio en la ciudad de Bogotá de la solicitud de autorización para el retiro de la EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, entidades como la Personería de Medellín y la Federación Nacional de Comerciantes de Antioquia, Fenalco, expresaron su preocupación por esta situación, que, según informó la Alcaldía de Medellín, les compete a 3 millones de antioqueños y 1,6 millones de habitantes de Medellín.

La Personería

La Personería de Medellín, a través de Jilmar Rentería, coordinador de observatorios de esta entidad, manifestó que, si es efectiva la liquidación de la EPS Sura, puede desembocar en problemas en los servicios de salud para los afiliados en Medellín y aseguró que estarán pendientes para proteger el derecho a la salud de los que así lo requieran. Estas son sus palabras:

“Esta EPS tiene hoy en el distrito de Medellín aproximadamente 1.650.000 afiliados, lo que puede generar barreras a la hora de acceder a citas, a la hora de acceder a procedimiento jurídico, como otros temas que estén abordados a través del Sistema General de Seguridad Social. Desde esta agencia del Ministerio Público queremos hacer un llamado al gobierno nacional para que se tomen las medidas pertinentes en hora de garantizar a esta población el goce efectivo y el derecho fundamental a la salud. Pero también queremos manifestarle a cada uno de los usuarios que vamos a estar abiertos para responder a sus necesidades y solicitudes”.

Fenalco

Por su parte, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal, calificó esta situación como “el comienzo de la destrucción del sistema de salud del país” e hizo un llamado al diálogo para impedir el desmonte de la EPS Sura. Esto dijo:

“Desde Fenalco, Antioquia, hacemos un llamado a la cordura, a entablar conversaciones pertinentes y a entender que la ideología no puede sobrepasar el pragmatismo que el Gobierno Nacional. Esto es sumamente serio y genera mucha preocupación y desesperanza. No son momentos fáciles y no queremos llegar a tiempos oscuros en los que se destruya sobre todo lo que está construido. Colombia necesita un mejor futuro y el sistema de salud no es la excepción”.

