Nunca nos entregaron recursos para campañas políticas: Martha Peralta

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, la senadora de la República por el Pacto Histórico, Martha Peralta, dio su versión sobre varias informaciones en las que denunciantes la han vinculado con posibles hechos de corrupción en el departamento de La Guajira y los recursos de las ollas comunitarias, específicamente en el municipio de Albania.

En primer lugar, la senadora recalcó que estuvo muy activa en algunos proyectos que se anunciaban para La Guajira en lo relacionado con problemas de agua, sequía y alimentación. En ese sentido, y en relación con los antiguos directivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dijo que conoció a Olmedo López en la campaña de 2018 y a Snyder Pinilla durante este gobierno.

Los videos con directivos de la UNGRD promoviendo gestión

Sobre unos videos en los que aparece con miembros de la UNGRD en La Guajira, dijo que sí aparece en recorridos con líderes, pero que estos recorridos no fueron ni con candidatos ni en campaña, “fui a verificar como senadora y a hacer veeduría a algunas obras en el departamento por parte de la UNGRD e hice recorrido sobre algunas obras en el distrito de Riohacha”.

Ollas comunitarias

Sobre este punto aseguró que no es cierto que al municipio de Albania le asignaron $21 mil millones para ollas comunitarias, “en el contrato de proveeduría aparecen solo dos ollas para Albania, eso no fue en época de elecciones, ni fue contratada por la alcaldesa Nera Robles, ni con un proveedor que hayamos recomendado o sugerido”.

Remarcó que hay inconsistencias en los documentos de la Unidad de Gestión del Riesgo, pero reiteró que en un documento oficial se fija que hay 170 ollas para todo el departamento, “es un error de los documentos, pero eso le compete a la Unidad de Riesgo aclararlo, a quien, por cierto, le tengo radicada una tutela para que responda”.

También comentó que esas ollas que le achacaban a Albania tienen acta de inicio de marzo del 2024, “y a la fecha, manifestó la representante legal, no había recibido ningún tipo de reembolso. No tendría por qué saber si les pagaron, pero la modalidad de contratación con base en lo que investigamos, es que primero se ejecuta y después cobran”. Además, reiteró que después del diálogo con personas que contrataron, muchos suspendieron contratos porque no recibieron los pagos, “muchos no han recibido ni el primer desembolso”, puntualizó.

La carta de Luis Gómez sobre desviación de recursos

La senadora Peralta resaltó que el señor Gómez tendrá que probar quienes, y a quiénes se les desvió esos recursos, “pero lo que sí tenemos claridad y certeza y la tranquilidad es que nunca nos entregaron recursos para campañas política ni para promover candidatos y menos para que se eligiera; eso no está dentro de los principios nuestros”.

Supuesta reunión con Félix Rosanía, Snyder Pinilla en Maicao

Sobre este tema dijo que nunca estuvo reunida con ellos en Maicao, pero que sí sostuvo un encuentro con el señor Rosanía en la oficina del partido cuando él ejercía labores de coordinación en el departamento, “la conversación no fue más allá a aunar esfuerzos del movimiento alternativo”.

Carmen Iguarán como cuota en Gestión del Riesgo

Al respecto dijo que la señora Iguarán es conocida y cercana a su movimiento, pero recalcó que el contrato que ella tenía por cinco meses en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres no implicaba un cargo directivo o de manejo, “se dice como si fuera una gran contratista u operadora o fuera cargo directivo, pero eso no fue así”. También dijo que, si bien el contrato dice una cosa, la realidad y la ejecución es diferente frente a las labores que se le permitían bajo el contrato.

Víctima de personas que la quieren vincular a corrupción

La senadora recalcó que es víctima de algunos opositores en el departamento de La Guajira y de personajes políticos que quieren aprovecharse de las circunstancias en aras de dañar el buen nombre, “tratan de hilar delgado para salpicar personas que no tenemos nada que ver con ollas comunitarias, carrotanques o escándalos en La Guajira, queremos que haya un proceso con las garantías y que los responsables paguen por el perjuicio que han hecho y que nos afectan a nosotros”.