Martha Peralta mantiene decisión de agendar reforma a la salud después de Semana Santa

Colombia

Los ochos firmantes de la ponencia negativa pidieron en las últimas horas a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima que “convoque en el menor tiempo posible a sesión de la Comisión con el fin de anunciar y dar debate al proyecto de Reforma a la Salud”. Ante ese llamado, la presidenta de esa célula legislativa respondió ratificando su decisión de agendar la iniciativa después de Semana Santa.

La Martha Peralta aseguró que acoge con respeto el llamado de los ochos senadores, pero que la comisión tiene programadas actividades que fueron solicitadas en su momento, incluso, por algunos de los firmantes de la ponencia negativa.

“Senadores que firmaron esa misma carta habían pedido una prórroga para la presentación de ponencia que se vence el viernes y también habían solicitado una mesa técnica con el ministerio de Hacienda y una audiencia, entonces esas actividades ya estaban acordadas y estaban organizadas para realizarse entre esta semana y la próxima , esperamos poderlas realizar”, aseguró la senadora Peralta en diálogo con Caracol Radio.

Añadió que: “hoy no puede ser que cuando antes me pedían que no era necesario anunciar enseguida, ahora sea la presión para que anunciemos. Yo pienso que acá debemos brindar las garantías y me corresponde a mí brindarles las garantías a todos los senadores de la comisión, independientemente si sea uno o si sean 8″.

Actualmente la reforma a la salud, que está para tercer debate, tiene radicadas dos ponencias. Una negativa que cuenta con ocho firmas y la positiva que sólo tiene cuatro. El próximo viernes se radicaría otra ponencia, una alternativa, que es liderada por el senador de la Alianza Verde, Fabián Diaz.