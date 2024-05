Así se disputaría la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana

¡Se avecina un cierre de infarto en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano! En la sexta y última jornada se definirán a los finalistas de este primer semestre del 2024. El Grupo A cuenta con tres opcionados a quedarse con la clasificación (el único eliminado es Millonarios), mientras que en el B son dos los que entran en disputa (Once Caldas y Equidad dijeron adiós anticipadamente).

Apretada lucha en el Grupo A

En el primer cuadrangular, tres equipos lucharán en la fecha definitiva por ese primer cupo a la final del campeonato local. Tanto Deportivo Pereira como Junior de Barranquilla lideran con ocho unidades, mientras que Atlético Bucaramanga (cuenta con punto invisible) suma cinco.

Santandereanos y risaraldenses lucharán entre sí en el Alfonso López, mientras que los barranquilleros tendrán que visitar a Millonarios en El Campín. Así las cosas, tanto Pereira como Junior, igualados en puntos, deben sacar mejor resultado que su contraparte para acceder a la final; por otro lado, Bucaramanga está obligado a ganar en casa y esperar que Junior caiga en Bogotá.

Duelo directo en el Grupo B

Del otro lado del cuadro, la lucha está centrada en un único duelo. Deportes Tolima recibe a Independiente Santa Fe en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, cruce del que saldrá el segundo finalista del certamen. Quien obtenga la victoria se quedará la clasificación y en caso de empate todo se definirá en favor del rojo capitalino.

Horarios de la última jornada

Si bien la Dimayor aún no ha confirmado fechas y horarios de la sexta y última jornada de los cuadrangulares, Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, informó que tres partidos están confirmados para el día domingo 2 de junio, mientras que el restante se espera pueda disputarse el sábado primero.

En este orden de ideas, los duelos Millonarios Vs. Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga Vs. Deportivo Pereira se jugarían en simultáneo entre 5 y 5:15 de la tarde, mientras que el Deportes Tolima Vs. Independiente Santa Fe iría sobre las 7:30 de la noche. Todo esto el día domingo.

Para el sábado se tiene planeado el partido entre Equidad y Once Caldas, pero lo dificulta el hecho de que Tigres usará en la tarde (3PM) el Metropolitano de Techo para su duelo contra Orsomarso en los cuadrangulares del Torneo de Ascenso.