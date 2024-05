Edwin Cardona fue presentado en Nacional: “Tenía ofertas del exterior, pero vine por amor”

Atlético Nacional presentó de manera oficial al volante Edwin Cardona, uno de los grandes referentes de la última década con el cuadro ‘verdolaga’, y con un paso importante por Argentina y México, sumando títulos con Boca Juniors y Racing de Avellaneda.

En su llegada, el jugador de 31 años dejó a un lado su pasado con el América de Cali y se enfocó en resaltar su felicidad por volver al equipo que ama, de hecho, exaltó que a pesar de ofertas del exterior, priorizó su llegada a Medellín.

Su expectativa con el equipo: “Esto es en conjunto, es importante tirar siempre para adelante y que Nacional esté en lo más alto, ahora con mucha más experiencia quiero ayudar al equipo. No mirar el nombre que tenemos atrás, sino el escudo que tenemos delante de la camiseta”.

Coincidir con su hermana Geraldin: “Me llena de orgullo compartir y coincidir con mi hermana en el club. El 8 es un número que nos gusta, fue el día en el que nací”.

La razón de su llegada: “Tenía opciones de ir al exterior, pero la felicidad mía está acá, vine por amor, poder levantarme y tener la camiseta más linda del mundo es lo que más me motiva, quiero aumentar mi legado en el club”.

El trabajo en diferentes ligas: “Todos los entrenadores son diferentes, estuve casi 6 años en Argentina y allá también se trabaja la intensidad. También hay que ser buen ejemplo fuera de la cancha”.

Su acogida en Medellín: “Estoy muy agradecido con la hinchada, por como me han tratado. Ver el estadio lleno nos da un plus, ellos siempre han apoyado. Este va a ser un lindo semestre”.

Sentido de pertenencia ‘verdolaga’: “El que vista esta camiseta, debe saber la responsabilidad que tiene. La gente para nosotros va a ser muy importante para todo el equipo, cuando uno ve el estadio lleno, siempre da más. No veo la hora de jugar en el Atanasio”.

Posibles regresos de grandes jugadores: “Por supuesto que me gustaría jugar en compañía de Jorman Campuzano y David Ospina, ya veremos si se da o no, todos queremos que Nacional vuelva a ser protagonista y levante títulos”.

Experiencia en el exterior: “Cuando uno se va, madura. Aprendí de los errores del pasado, ahora estoy muy tranquilo y voy a trabajar de la mejor manera para darle muchas alegrías a la hinchada y al club”.

Su vuelta frustrada hace dos años: “Creo que fue un tema de clubes y por eso no se dio mi llegada antes, sobre mi contextura, siempre he tenido la misma, he jugado en Selección, en Boca y mi físico ha sido el mismo, mi nutricionista considera que estoy bien, entonces así voy a competir”.

Cardona es el primer jugador en ser presentado tras el cambio en la presidencia del club, Sebastián Arango Botero, nuevo presidente, también estuvo en la rueda de prensa e invitó a los medios a una charla sobre cómo será la nueva estructura de la institución.