Edwin Torres y su reclamo al cuerpo técnico de Nacional: “No sé por qué no pude jugar”

Edwin Torres, extremo antioqueño de 26 años, quien a principio de año llegó a Atlético Nacional como uno de sus principales refuerzos, no contó con muchos minutos y no pudo demostrar su mejor nivel, razón por la cual recientemente se confirmó su salida del cuadro antioqueño. Torres habló en El Vbar de Caracol Radio, sobre los motivos por los que se produjo su salida del equipo, informó que su pase pertenece a Alianza FC, pero que hay varios equipos interesados en él.

Se le inició preguntando por su futuro, tras confirmarse su salida del equipo verde de Antioquia, a lo que mencionó; “Hasta ahorita terminamos de arreglar mi salida de Nacional, hay varios equipos interesados en contar conmigo, pero la prioridad la tiene Alianza FC que aún es el dueño de mis derechos deportivos”.

Torres no contó con muchos minutos en Nacional, poco pudo destacar y esto terminó abriendo su puerta de salida del equipo, esto dijo sobre la poca continuidad recibida: “No sé por qué no pude jugar tanto, es una pregunta que nos hacemos todos, mi familia, mis amigos y yo. No era porque me entrenara mal, no entiendo por qué no tuve la continuidad y cuando yo entraba también era muy complicado porque necesitábamos ganar y había más presión y dificultad”.

“Además, todo tiene que ver con el momento que está viviendo Nacional, nosotros nos trabajamos bien y no se nos daban los resultados”, agregó.

Sobre como se dio su salida del equipo: “No voy a seguir en Nacional, el profe habló conmigo y me dijo que él no iba a contar conmigo e iba a buscar otro jugador en mi posición”.

¿Qué debe cambiar Nacional pero hacer un mejor semestre?

“El equipo los últimos partidos se veía una idea diferente con el profe Reppeto, el equipo va a mostrar una cara diferente con más trabajo con él. Se vivía un ambiente muy duro, no nos salían las cosas como las entrenábamos; perdíamos y al día siguiente llegábamos tristes a entrenar. No sé qué pasaba, nosotros entrenábamos bien, y no se nos daban las cosas, porque Nacional tiene todo, presta todo para rendir muy bien”.

Sobre su futuro y las opciones que tiene en otros equipos

“Primero que todo, yo estoy muy agradecido con Nacional porque fue el equipo grande que confió en mí, porque soy hincha, también la hinchada siempre nos estuvo apoyando, es el equipo más grande del país, no sé por qué no se medió las cosas, me faltaron más oportunidades, espero pueda volver a Nacional algún día”, aseguró.

“Por otro lado, gracias a Dios, varios equipos han mostrado interés, estamos trabajando con mi representante y buscando la mejor opción, mejor no hablar para que no se dañe”, complementó.

Algún color en especial que le gustaría vestir: “Está bueno también el azul, me gustaría vestir los colores azules o rojos”, finalizó.