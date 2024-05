Tadej Pogačar descarta la Vuelta a España y se apunta para el Tour y el Mundial

Tadej Pogačar (UAE), reciente ganador del Giro de Italia, ya ha fijado sus próximos objetivos después de tres semanas de gloria en Italia; el Tour, donde buscará la tercera corona, y el Mundial, están en su diana, no así la Vuelta España, un desafío en estos momentos “muy loco”.

“Ha sido un Giro increíble. Cuando llegamos a Turín no imaginé que sería así. Por supuesto, esperábamos y soñábamos con ganar, pero ganar seis etapas y vestir la maglia rosa durante 20 etapas por toda Italia ha sido una experiencia increíble. Algo que nunca olvidaré”, refleja Pogacar en una entrevista en la página oficial de la UCI.

Pogacar asegura que la parte más desafiante de las tres semanas del Giro, aparte de la batallas en la carretera, fueron los compromisos que conlleva vestir la maglia rosa.

“El mayor desafío es todo lo que rodea a la maglia rosa y las responsabilidades que conlleva. Todas las entrevistas y protocolos adicionales requieren mucha energía día tras día, pero es algo a lo que también te acostumbras. También es parte del trabajo y algo que entiendo”, explica.

La forma de imponerse, con total autoridad, se debió, según Pogacar, a que tuvo “la suerte de llegar a este Giro con una preparación casi perfecta”, por lo que pudo rendir como quería, “ser ofensivo, agresivo y buscar victorias”. “Mis compañeros de equipo jugaron un papel muy importante en esto ya que sin ellos nada de esto hubiera sido posible”, destaca.

Pogačar no busca perseguir récords

Laureado en 3 grandes vueltas (2 Tour y 1 Giro), las comparaciones surgen de manera automática y los récords sobrevuelan su cabeza, aunque el esloveno no quiere obsesionarse con ello

“Prefiero no perseguir récords, pero me atraen mucho los nuevos retos y, sobre todo, hacer carreras que nunca antes he hecho. No es ningún secreto que quería ganar este Giro, y disputar etapas con la maglia rosa también ha sido especial. Dejaré que los historiadores se encarguen de los registros”, asegura.

Tour y Mundial, los nuevos objetivos

Dentro de los desafíos, ganar el doblete Giro-Tour y luego el Mundial podría ser uno de ellos, pero esa hazaña solo la han logrado hasta ahora dos corredores, Eddy Merckx y Stephen Roche.

“Obviamente, el Tour y el Mundial UCI son dos grandes objetivos para mí. No sólo este año sino todos los años. No siento demasiada presión, todavía soy bastante joven pero tengo mucha hambre de ganarlos algún día” asegura.

Afirma Pogacar que le gustan los nuevos desafíos y no se cierra a nada, pero prefiere ser realista.

“Soy realista al saber que no se trata simplemente de llegar y ganar: el ciclismo es un deporte con muchas especialidades, y diferentes carreras y terrenos favorecen a diferentes atletas y diferentes preparaciones. Pregúntale a cualquier corredor, para muchos conseguir una victoria profesional es algo muy importante y es necesario estar en una forma increíble, sin importar la carrera”.

Lo que descarta absolutamente Pogacar es hacer este año Giro, Tour y Vuelta: “Puedo decir con seguridad que no está previsto este año. Ganar cada gran vuelta es uno de mis principales objetivos algún día, pero hacerlo todo en el mismo año... Quizás sea demasiado loco”, concluye