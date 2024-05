Maestros en Quindío protestaron por la inconformidad con el nuevo modelo de salud

Armenia

En la sede del Sindicato de Educadores de la ciudad se llevó a cabo una manifestación por un grupo de docentes de instituciones educativas del departamento por las dificultades con el nuevo lugar dispuesto para la prestación de servicios de salud.

El docente del colegio Rafael Uribe Uribe del municipio de Calarcá, Héctor Vargas Bonilla considera el proceso hacia el nuevo modelo de salud ha sido improvisado y por ende exigen mayores garantías.

Dijo que una de las quejas más sentidas tiene que ver con la sede Meide SAS, Medicina Integral de Especialidades que está ubicada en el barrio El Bosque de la ciudad donde considera es una zona insegura que no cuenta con la red de farmacias y las instalaciones no son las óptimas para la respectiva atención de los maestros.

Reconoció que al interior del sindicato hay unos a favor y en contra, pero en general no se sienten respaldados por eso buscan ser escuchados.

“Nos quieren mandar para una sede en un sector de la ciudad que es bastante inseguro donde no queda cerca una farmacia, no queda cerca una clínica y es muy lejos y encima de eso nos pusieron la farmacia al otro lado de la ciudad en un edificio en el norte lo que no evidencia mejoría en el servicio de salud ni en las condiciones, sino todo lo contrario un retroceso y un empeoramiento de las cosas esa es la verdad”, puntualizó.

Finalmente, dijo que esperan que la sede de Cosmitet al norte de la ciudad continúe siendo el centro de atención y, sino que sea un lugar con todas las condiciones.

A propósito, el Sindicato de Educadores del Quindío, Suteq, ha convocado a una manifestación mañana viernes 17 de mayo a las 3 de la tarde en las instalaciones de Meide para exigir el cumplimiento de lo pactado en el nuevo modelo de salud.