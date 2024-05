Estado, universidades y empresas discuten el futuro de la educación en Colombia

Medellín, Antioquia

Líderes académicos, políticos y empresariales están debatiendo los temas principales de la educación pública y privada en el país. Con la unión de la Universidad CES, EAFIT, EIA y la Universidad de Antioquia; en un foro de Prisa Media, se espera que se discutan los principales retos del sistema educativo y consolidar las transformaciones necesarias para apuntar a un futuro incluyente, autónomo y progresista.

Este importante evento regional se realizó durante el 27 y 28 de mayo en Medellín. Siendo el lunes un espacio privado con 5 mesas de reflexión en el que diferentes líderes del sector discutieron temáticas puntuales para compartirlas en modo de foro, hoy martes 28 de mayo en la Universidad CES.

¿Una reforma a la educación?

Frente a la coyuntura que vive el país a raíz de las diferentes propuestas del Gobierno Nacional y las reformas que se proyectan a diferentes sectores de la economía, incluyendo a la educación; los participantes del foro manifestaron su inconformidad en el tema, pues consideran que aunque se deben hacer cambios, no es la manera correcta de hacerlos.

Alejandro Santos, Director de Contenidos de Prisa Media, mencionó la importancia de la discusión de la educación a propósito de esas propuestas: “A través de la educación, hoy en Colombia estamos redefiniendo la democracia, el concepto de ciudadanía, y por eso, más allá de la política y los temas ideológicos, tenemos que sentarnos a pensar realmente qué tipo de educación queremos para Colombia, para definir qué tipo de democracia y qué tipo de ciudadano queremos”.

Es por esto que en este encuentro se habló de la educación y el manejo que se le ha dado desde el Gobierno Nacional. Diferentes actores de la sociedad civil y social se refirieron a las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro y que involucran hoy los temas educativos en el país, donde la accesibilidad, inclusividad y productividad fueron las palabras claves.

En la ponencia de Prisa Media, el vicepresidente señaló que este tema afecta a todos los colombianos e hizo un llamado al apersonamiento de la discusión en torno a la educación del país y a la lucha por la defensa de la autonomía de las universidades y el cumplimiento de la constitución política de Colombia.

“No importa el ser de izquierda o ser de derecha, aquí lo que estamos con es la democracia de Colombia, aquí estamos con es la educación democrática, es la autonomía universitaria, son todos los principios que están en la constitución colombiana y que debemos defender. Yo los invito, precisamente a todos los jóvenes aquí presentes a defender la democracia, a defender la educación democrática y a demostrar que esta generación de colombianos como las generaciones anteriores está dispuesta a jugársela por completo por los principios y por los valores de la democracia”, expresó Fernando Carrillo, Vicepresidente de Prisa Media.

¿Cuál es el futuro de la educación en Colombia?

Inclusión y accesibilidad educativa, integración curricular y productividad, diversidad territorial, balance humanista y científico en educación; y retos en la formación técnica, fueron los 5 ejes temáticos que direccionaron el foro del futuro de la educación en Colombia, por lo que, diferentes actores del sector redirigieron el espacio a las propuestas que puedan a aportar al fortalecimiento del sistema educativo.

Este foro tuvo asistencia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que mencionó cómo desde el distrito se buscan alternativas contundentes que apuntas a esa construcción de la mejora en la educación: “Es imposible tener un buen sistema educativo en primaria, secundaria y media o tener las condiciones necesarias que necesitan nuestros alumnos si lo invertimos desde la época de la gestación. Lo que no se haga con un niño, con un bebé de la época de la gestación y entre los cero y los cinco años ya es tiempo perdido”.

A la conversación se unió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien expresó que se está trabajando en proyectos potenciadores de la educación en el departamento, pero que además es indispensable distribuir la inversión de manera eficiente y con resultados óptimos en las instituciones de educación superior del territorio: “No puede ser que se le entregue al Politécnico más de 60.000 millones de pesos al año y que los estudiantes tengan que hacer protestas porque se inundan, porque la piscina no funciona cuando el Politécnico ha sido una institución por excelencia, digamos, generadora de deportistas. No puede ser que la Gobernación interviene en una suma importante a la Universidad de Antioquia y la universidad todavía no tome decisiones sobre los estudiantes externos, sobre cómo volver más eficiente el gasto, y mantener en las sedes regionales de la universidad personas que ya son mayores y que llevan muchos años en los programas académicos. Esas cosas no pueden pasar y esas discusiones las tenemos que dar nosotros a la hora de ser eficientes en la educación”.

La socialización de las 5 mesas de reflexión, logró vincular otros agentes importantes de la educación en Antioquia y recolectar reflexiones e intervenciones sobre cuál es el verdadero futuro de la educación en Colombia y cómo desde los diferentes sectores de la sociedad se puede analizar y aportar un futuro ideal.

Se cierra el foro en su segundo día de evento, pero queda un debate abierto sobre el modelo educativo que tiene el país, los retos que debe afrontar con las nuevas generaciones, las transformaciones que debe tener y cómo lograrlas de manera óptima.