Dos nuevos escándalos en la UNGRD: 110 mil millones de pesos en jagüeyes y carrotanques

En medio del debate de control político a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la representante Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, denunció, a partir de una investigación, presuntas irregularidades en contratos por más de 110 mil millones de pesos para hacer jagüeyes, alquilar 222 carrotanques y capacitar contratistas en municipios de la Guajira.

El primero de los hallazgos expuestos por Juvinao se refiere a la inversión de casi 75 mil millones de pesos en jagüeyes e “interventorías fantasmas”, ya que de los 1626 jagüeyes previstos, solo 209 han sido completados, representando un 12% de ejecución. La gran mayoría de los contratos, valorados en 62 mil millones de pesos, fueron otorgados a Uribia, según lo afirmó la congresista, sin justificación técnica.

“Después, de la nada, en las pilatunas de Olmedo y Sneyder, apareció que para los jagüeyes, ya no se iban a destinar 4 mil millones de pesos, si no, 75 mil millones. El 81% de esos jagüeyes iban para Uribia”, señaló.

Para este municipio, también se habría aprobado 230 mil millones de pesos a través del Fondo de Inversión Colectiva. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, afirmó en una rueda de prensa que el ex director Olmedo López: “tenía su corazón en Uribia, porque todo iba para allá, ollas comunitarias por 10 mil millones, desalinizadoras por 42 mil millones, carrotanques”.

Además, Juvinao destacó que la interventoría de estos proyectos fue asignada a Intraffic S.A.S, una empresa, a su juicio, sin experiencia. La corporación recibió 19 contratos por casi 6 mil millones de pesos, a pesar de no contar con oficinas físicas, ni actividades económicas relacionadas con la gestión del riesgo.

La congresista señaló que Sneyder Pinilla, mientras fue alcalde de Sabana de Torres, ya habría contratado a Intraffic S.A.S, empresa que, al parecer, recibió múltiples denuncias por presunta desviación de dineros. A pesar de las acciones del Gobierno, la corporación continuó. Esta fue designada para la interventoría de estos contratos, junto con Retalurg S.A.S, una empresa cuestionada por su participación en contratos de transporte escolar.

De igual manera, Juvinao denunció el alquiler de 222 carrotanques por más de 35 mil millones de pesos. Los contratos mostraron presuntos sobrecostos por más de 7 mil millones de pesos, además, de asignar a contratistas sin experiencia, incluyendo asociaciones indígenas sin relación con la logística de los carrotanques, quienes recibieron más de 13 mil millones de pesos.

“Están clientelizando a las comunidades indígenas en la Guajira, con contratos multimillonarios para el desarrolló de objetos, con los que ellos no tienen ninguna experiencia y no tienen nada que ver”, agregó.

Fueron involucrados contratos por “capacitaciones fantasmas” valorados en 366 mil millones de pesos. Estas capacitaciones, supuestamente realizadas entre octubre y diciembre de 2023. La representante afirmó que “nunca se llevaron a cabo en el plazo estipulado y fueron hechas virtualmente en febrero de 2024 por personal de planta de la UNGRD”.

Juvinao cuestionó la transparencia y ejecución de los recursos en la UNGRD, señalando que, estos 110 mil millones podrían ser parte de los 380 mil millones de pesos perdidos en presunta corrupción mencionada por Olmedo López. Además, expuso posibles coincidencias entre los desembolsos de la UNGRD y las sesiones de la Reforma a la Salud en la Cámara de Representantes, sugiriendo posibles sobornos a congresistas.

La congresista cuestionó al presidente Gustavo Petro ante su falta de acción en los casos de corrupción, afirmando que: “a mi no me vengan a decir que esto se hizo a espaldas del presidente Petro, él nombró a Olmedo López y si de verdad esto es a espaldas del presidente Petro, entonces como se lo dije a Uribe en su momento, usted es, o el más corrupto de Colombia o usted es el más inepto, porque le revienta la corrupción todos los días y usted no sabe nada”.

Juvinao concluyó alertando sobre una “preparación insuficiente” del país para enfrentar el fenómeno de La Niña, subrayando la urgencia de erradicar la corrupción en la UNGRD para garantizar una gestión eficaz de los riesgos de desastres.