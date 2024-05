“No tiene nada que ver con la reforma”: Guillermo Jaramillo sobre modelo de los docentes

Este lunes 27 de mayo, en medio de un debate de control político que se realiza en la comisión primera del Senado, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregó declaraciones que contradicen afirmaciones que hizo en los primeros días de este mes cuando arrancó este nuevo modelo de salud para el magisterio. Jaramillo fue uno de los encargados por el presidente Petro para concertar el modelo de salud que empezó a funcionar desde el 1 de mayo para 820.000 profesores públicos y sus beneficiarios.

“Hemos analizado temas fundamentales para ir conformando un modelo que sea especial para los maestros. Los docentes tienen un régimen especial, esto no tiene nada que ver con la reforma, porque la reforma tiene EPS y estaremos afiliados a EPS transformadas en Gestoras. No habrá integración vertical y, en fin, no se puede comparar”, aseguró el titular de la cartera de salud, Guillermo Jaramillo.

#NACIONAL| @MinSaludCol @GA_Jaramillo aseguró que, el modelo de salud que se implementó para los docentes del país NO puede ser comparado con la #ReformaALaSalud. En los primeros días de mayo había dicho que era el piloto de la reforma. @Danivalencia9 pic.twitter.com/p8TMuyCGxY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 27, 2024

En este sentido el ministro Jaramillo también manifestó que, todavía no se han acogido sus recomendaciones ante los directivos del FOMAG para que los maestros del país puedan acceder a los medicamentos en algunas clínicas y hospitales que ya han sido vinculadas con el nuevo modelo de salud. Estas recomendaciones del ministro se conocieron la semana pasada, cuando se filtraron audios de las reuniones de la junta directiva del Magisterio con la Fiduprevisora.

Las declaraciones que entregó el ministro Guillermo Jaramillo ante la Comisión Primera del Senado, están en contravía sobre lo que manifestó el pasado 1 de mayo en medio de una transmisión en directo con la que se oficializó el inicio de operación del nuevo modelo de salud para los docentes.

“Queremos que sea el ejemplo de salud de lo que pretende el señor presidente Gustavo Petro, no solo para los maestros sino para toda Colombia. Aspiramos que se convierta en eso, estamos seguros que con la calidad de maestros que tenemos y el trabajo de la Fiduprevisora podamos mostrar que si se puede tener salud en un sistema como este”, dijo Guillermo Jaramillo el pasado 1 de mayo.

¿Cómo avanza la implementación del modelo de salud de los docentes?

Este lunes 27 de mayo la Fiduprevisora, a través de su gerente Mauricio Marín, informó sobre los avances en materia de contratación de la red de prestación de servicios para atender a los profesores del Magisterio. Sobre este asunto, la información oficial del gobierno indicaba al inicio de este mes que se contaba con más de 2.500 prestadores para atender a la población afiliada.

Lo que reporta la Fiduprevisora es que, a la fecha, se cuenta con más de 7.000 IPS vinculadas para garantizar la prestación de servicios de salud. Esto a través de diferentes mecanismos de contratación como cartas de intención, contratos y prórrogas con anteriores operadores.

“En el nivel primario hoy tenemos 792 IPS públicas con manifestación de interés y 214 instituciones privadas con contratos firmados, también hay contratos pendientes de firma para 86 privadas y 35 públicas. En la red complementaria, contamos en el banco de proveedores con 6.565 IPS”, indicó Jhon Mauricio Marín.

Sobre lo anterior, desde la Fiduprevisora aseguran que de las más de 12.000 IPS que funcionan en el país en este momento el 44% de esas entidades tiene una vinculación formal para atender a los afiliados en el FOMAG. El presidente de la Fiduprevisora, reconoció que durante los primeros días de implementación algunos prestadores manifestaron incertidumbres sobre los pagos y por eso se tuvo que implementar la circular que instó a prestar servicios sin autorización previa.